Paul Bourgault: ô jolies betteraves!

Pourquoi?

Si je travaillais en à-plat et en monochrome, j'aurais probablement choisi le curcuma pour jouer avec des teintes de jaune. Mais j'ai choisi les betteraves, car c'est un symbole au Québec. C'est un légume adapté à notre climat et il a longtemps été associé à la pauvreté. En plus, c'est un aliment d'une jolie couleur et il est facile à dessiner.

Avez-vous déjà travaillé avec des aliments?

J'ai travaillé une seule fois avec de la nourriture, il y a très longtemps, dans ma vingtaine. Avec deux amis, nous avons cloué des bagels séchés sur une toile et nous avons peint autour des pains ronds. Disons que c'était une mauvaise idée de fin de soirée!

Sinon, j'ai longtemps collectionné des étiquettes d'aliments. Je les décollais ou les découpais de leur emballage. Ensuite, j'en numérisais un certain nombre pour faire des «collages numériques» ou de vrais collages. Sur une toile, on pouvait reconnaître des olives, des Froot Loops ou des tableaux de valeurs nutritives.

Est-ce que la betterave s'est avérée une matière intéressante?

Quand j'ai versé le jus de betterave dans le médium [NDLR: une solution pour modifier la texture de la peinture acrylique], la belle couleur fuchsia a viré au gris mauve. C'est comme le sang qui passe du rouge vif au brun, en séchant.

À mon avis, si j'avais choisi le curcuma, j'aurais fait face à la même réaction. Ce n'est pas pour rien que les peintres ne se sont jamais servis de betteraves. Ça fait des milliers d'années que les humains font de la peinture et il n'y a aucune oeuvre qui est faite de jus de betterave, de curcuma ou de chocolat!

Comment avez-vous pris de front le défi?

Tout au long de la création, j'ai pris ce défi comme un jeu, comme un projet spécial. Mais il reste que, la veille de l'échéance, j'étais quand même stressé. J'y ai mis la touche finale à 22 h.

J'ai travaillé au pinceau avec des caches et des pochoirs de ruban à masquer. Mon travail se rapproche beaucoup de celui de sérigraphe.

J'ai masqué chaque petite bande du fond avec un pochoir pour étendre deux ou trois couches de peinture et ajouter un glacis parfois brun, parfois rose. Pour chaque ligne, j'ai fabriqué un pochoir, je l'ai scellé sur la toile, j'ai peint et ainsi de suite. De cette manière, le fond n'est pas «flat».

Et il y a les lettres. Je ne passerai pas à l'Histoire pour ça, mais j'y ai mis 8 à 10 heures. Tout a été découpé avec un couteau de précision de style Exacto, les lettres et les ombrages.