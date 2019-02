La galerie AVE, couveuse d'artistes dans Saint-Henri

Soutenir des artistes émergents et leur permettre d'exposer des oeuvres au début de leur carrière. Telle est la mission que s'est donnée la galerie AVE, ouverte dans le quartier Saint-Henri en 2016. Son directeur, André Masson, qui a été artiste et enseignant, a voulu créer cette sorte de couveuse de la relève pour aider les jeunes artistes à prendre leur envol.

Quand André Masson était directeur du centre d'artistes Praxis de Sainte-Thérèse, en 2007, il avait été peiné de ne pouvoir offrir un solo au jeune artiste Laurent Lamarche dans les locaux de son organisme des Laurentides. Qu'à cela ne tienne, il s'était débrouillé pour dénicher un petit local adjacent à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont, à Montréal. Un coup de main que Laurent Lamarche, aujourd'hui créateur réputé, n'a pas oublié.

«André Masson m'avait beaucoup apporté par son expérience, dit Laurent Lamarche. C'était seulement mon deuxième solo. Il m'avait donné envie de continuer. Je le remercie pour ça encore aujourd'hui.»

Telle est la mission que s'est donnée André Masson. Aider les jeunes artistes visuels. Tant et si bien qu'un jour, il a laissé tomber sa carrière de sculpteur et a décidé de permettre à des jeunes de se frayer un chemin dans le turbulent et incertain marché de l'art. Il estimait que les centres d'artistes autogérés ne jouaient peut-être plus autant leur rôle de soutien aux artistes émergents, car ils réservaient de plus en plus leurs locaux à des artistes bénéficiant déjà d'une certaine reconnaissance.

Dans l'édifice RCA

Avec son cousin Michel Dionne et un jeune historien de l'art, Alexandre Hurtubise, il a fondé en octobre 2016 la galerie AVE (pour Artistes visuels émergents), dans un espace de l'édifice RCA de la rue Lenoir, dans Saint-Henri, là où a émergé l'industrie du disque et des gramophones au début du XXe siècle.

«Je savais combien c'était difficile d'être un artiste, alors j'ai décidé de soutenir sincèrement les jeunes qui arrivent», lâche le galeriste qui dit avoir été inspiré par l'expérience des fondateurs de la galerie Art mûr, François St-Jacques et Rhéal Olivier Lanthier, très tournés vers la relève.

Notoriété grandissante

Aujourd'hui, après deux ans et demi de fonctionnement, AVE reçoit une cinquantaine de candidatures d'artistes émergents pour ses huit expositions annuelles. Et à ceux qui n'ont pas été retenus, André Masson prend le temps d'en expliquer les raisons.

«Quand ils sont prêts à les entendre! dit-il. Je leur fais le portrait de ce que doit être un artiste aujourd'hui.»

«Je leur dis comment procéder, où aller, d'assister aux vernissages, de prendre le pouls du milieu. La tendance des jeunes aujourd'hui, c'est de fournir un travail pas assez soutenu. Et ils s'essoufflent vite...»