La création numérique sera à l’honneur cette année au festival texan South by Southwest (SXSW). Xn Québec, Hub Montréal, La Piscine ainsi que la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec y seront jusqu’au 12 mars. Voici un survol de ce qui est attendu.

Une cinquantaine d’entreprises

PHOTO TIRÉE DU SITE DE GENTILHOMME L’installation Locomotive, par Gentilhomme, visible à la Place des Arts de Montréal. Le studio montréalais sera présent à SXSW.

Une cinquantaine d’entreprises québécoises spécialisées en créativité numérique seront présentes à Austin, au festival SXSW, qui a lieu du 8 au 12 mars. Le festival – avec tous ses volets, rencontres et conférences – se poursuit, lui, jusqu’au 16 mars. On parle de près d’une centaine de participants, juste pour le secteur de la création numérique, nous dit Isha Bottin, chargée de projet international à Xn Québec, qui compte environ 200 membres.

Deux œuvres sélectionnées

PHOTO FOURNIE PAR JAXA PRODUCTION Joseph Rouleau : dernier rappel, réalisé par Jaxa Production et Film Camera Oscura

Deux œuvres québécoises font partie de la sélection officielle de SXSW (dans la catégorie XR Experience). Joseph Rouleau : dernier rappel, réalisé par Jaxa Production et Film Camera Oscura, un biopic immersif animé du chanteur d’opéra québécois ; ainsi que l’installation Opal, des studios Gentilhomme, qui explore la relation entre le micro, le macro… et ce qu’il y a entre les deux. Une autre installation interactive de Gentilhomme, POP !, sera présentée en plein air jusqu’au 22 mars. Elle est composée de cinq monolithes renfermant chacun une créature gonflable.

XR Experience Exhibition

PHOTO FOURNIE PAR TELESCOPE FILMS The Missing Half, une aventure théâtrale en XR, réalisée par Telescope Films

Une dizaine d’œuvres québécoises seront présentées à l’hôtel Fairmont dans le cadre du XR Experience Exhibition. Parmi elles, Nest, du groupe Iregular, une œuvre d’art numérique « axée sur le son qui change la manière dont les expériences interactives sont vécues ». Et The Missing Half, une aventure théâtrale en XR, inspirée du mythe d’Aristophane, de Platon, réalisée par Telescope Films. Une production de Samuel Caron, celui-là même qui a produit le court métrage de Vincent René-Lortie, Invincible, sélectionné aux Oscars.

Les studios Phi

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Photo prise lors de l’inauguration de l’exposition de réalité virtuelle L’Infini, à Arsenal Montréal

Les studios Phi, qui ont travaillé avec Felix & Paul et la NASA pour créer l’expérience hallucinante de L’Infini – une recréation en RV de la Station spatiale internationale – et qui vient de lancer L’horizon de Khéops à Montréal – avec Emissive – seront aussi présents. Ils vont présenter Space Walkers, des studios Felix & Paul, ainsi que la bande-annonce de Traveling While Black, également de F & P. La cheffe des partenariats nouveaux médias et des relations publiques, Myriam Achard, nous indique que Phi est présent pour témoigner de son expertise en tant que distributeur d’expériences pour des lieux physiques.

250 millions en exportations

PHOTO ULYSSE LEMERISE, FOURNIE PAR GENTILHOMME L’installation interactive POP !, de la boîte Gentilhomme

Selon les résultats d’un sondage mené récemment auprès de ses quelque 200 membres, Xn Québec a noté que 70 % des entreprises en créativité numérique exportent leurs produits et services. Des revenus représentant environ 248 millions en 2022. On parle d’une industrie qui emploie maintenant environ 4000 personnes. « Ce qu’on espère en allant à SXSW, c’est bien sûr de montrer notre savoir-faire, mais c’est aussi de conclure des ententes, des partenariats, des coproductions », nous dit Isha Bottin, de Xn Québec.

La musique bien représentée

PHOTO PATRICK SANFAÇON, ARCHIVES LA PRESSE Le musicien Simon Leoza

Le secteur musical est également bien représenté cette année à SXSW. La SODEC a fait équipe avec Pop Montréal et M pour Montréal pour faire découvrir des artistes québécois. Seront donc présents : Hanorah, Sorry Girls, Janette King, Nobro, La Sécurité, Totalement Sublime, mais aussi Winona Forever, Corridor, Nyssa, Love Language, Night Lunch. Et encore : Alix Ferns, Arielle Soucy, Crabe, DVTR, Le Couleur, Maxime, Miranda Joan, N’Nao, Planet Giza, Population II, Prince Amine, Shaina Hayes, Simon Leoza et Zouz. Qui dit mieux ?!

Huit films sélectionnés

IMAGE TIRÉE DE 7 BATTEMENTS PAR MINUTE Jessea Lu dans le documentaire 7 battements par minute

Le cinéma n’est pas en reste, huit films ayant été sélectionnés. Le long métrage documentaire 7 battements par minute, de Yuqi Kang, récit tragique de la plongeuse en apnée Jessea Lu, qui a perdu connaissance et frôlé la mort en tentant de battre un record du monde. Les courts métrages À toi les oreilles, d’Alexandre Isabelle, Hello Stranger, d’Amélie Hardy, et Mon cœur de tomate, de Benoît Le Rouzès Ménard ; les films Adrianne & le château, de Shannon Walsh, Jour de chasse, d’Annick Blanc, et Les tortues, de David Lambert. Et enfin le court métrage d’animation Un trou dans la poitrine, d’Alexandra Myotte et Jean-Sébastien Hamel.

Consultez le site des activités du Québec numérique à SXSW

Consultez le site de SXSW (en anglais)