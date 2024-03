Patrick Watson présentera une performance inédite intitulée Film Scores for No One : a Patrick Watson project.

Patrick Watson, Jacques, Marie Davidson et des dizaines d’autres prendront part à la célébration du 25e anniversaire du festival MUTEK, du 20 au 25 août prochain, au cœur du Quartier des spectacles de Montréal.

La première vague d’artistes invités à l’évènement de musiques électroniques et de créativité numérique a été dévoilée mercredi. Des artistes des quatre coins du monde sont conviés à partager avec le public montréalais cette célébration « de l’innovation et de l’esprit de rassemblement » cette année.

Au total, on annonce près de 40 performances en direct pour les amateurs de musiques électroniques, qui auront droit à des concerts d’artistes variés comme le producteur Kode9, fondateur de Hyperdub Records, ou la DJ américaine Octo Octa, ou encore le producteur allemand Pole, qui avait participé à la toute première édition de MUTEK, en 2000.

Parmi les invités, on compte aussi le Québécois Patrick Watson, qui présentera une performance inédite intitulée Film Scores for No One : a Patrick Watson project. L’artiste avait déjà présenté un projet spécial à MUTEK en 2021 et se lance cette fois encore dans de nouvelles explorations.

Également issus de la scène locale, Kara-Lis Coverdale, Marie Davidson, Martin Messier, Myriam Bleau et Priori seront de la partie, tout comme le saxophoniste et compositeur Colin Stetson, présent pour une première fois au festival.

Jacques et les autres

PHOTO EMMA LE DOYEN, FOURNIE PAR MUTEK Jacques

Le musicien français Jacques, que l’on a pu voir performer sur scène lors des récentes Victoires de la musique, viendra défendre à Montréal son récent album, LIMPORTANCEDUVIDE 2,0.

Aussi à l’affiche : Aïsha Devi, Cobblestone Jazz, Fred Everything, N3ZHA, Waajeed, Zoë Mc Pherson & Alessandra Leone, ainsi que plusieurs autres.

En parallèle au festival, le MUTEK Forum rassemblera des artistes, chercheurs, professionnels de la technologie, experts du numérique et innovateurs, du 20 au 23 août, au Monument-National. On y accueillera des discours performatifs, des ateliers, des classes de maîtres, des panels interactifs et plusieurs autres activités permettant d’explorer les dernières tendances en matière de numérique.

L’intégralité de la programmation de MUTEK sera dévoilée en mai prochain. Les passes week-end et les passeports sont toutefois déjà en vente à la billetterie du festival MUTEK.

