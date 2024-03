Malgré l’absence de Paul Arcand au micro pendant plusieurs semaines, son émission Puisqu’il faut se lever est demeurée la plus écoutée à Montréal cet hiver, selon les plus récents sondages Numeris. Pénélope McQuade et l’émission portant son nom se classent en deuxième position du classement, un bond en popularité reçu avec enthousiasme.

Au 98,5, l’absence temporaire de Paul Arcand s’est évidemment fait sentir, au sein de l’équipe comme dans les cotes d’écoute, mais on est « hyper content » des sondages, nous indique Julie-Christine Gagnon, directrice de la programmation de la station. « On est numéro 1 pour la huitième fois consécutive et on ne tient rien pour acquis », ajoute-t-elle.

Les résultats de cette saison hivernale, un peu plus bas que ceux (particulièrement élevés) de l’hiver précédent, sont bien accueillis par l’équipe du 98,5, qui a dû pallier l’absence de son animateur vedette. « Louis Lacroix, qui l’a remplacé, a fait un super travail », estime Julie-Christine Gagnon.

Atteindre le sommet, c’est une chose, mais y rester, c’est autre chose. C’est un tour de force de la part des gens en ondes, mais aussi de tous ceux qui sont dans l’ombre. Julie-Christine Gagnon, directrice de la programmation du 98,5

Le 98,5 compte deux autres émissions dans le top 5 montréalais, un exploit en soi : Le Québec maintenant est au troisième rang et L’effet Normandeau, quatrième.

Pénélope continue de se démarquer

L’émission de Pénélope McQuade fait un bond de géant, passant de la quatrième à la deuxième position entre l’automne et l’hiver. Elle venait de se hisser au cinquième rang à pareille date l’an dernier. « Ce bond est inattendu, inespéré et assez spectaculaire », affirme l’animatrice à La Presse. Elle confie que son équipe et elle sont « en état de choc et ravis ».

Celle qui dit avoir longtemps souffert du « manque de temps à la télévision, dans certains formats », peut maintenant prendre le temps d’explorer une diversité de sujets en profondeur.

Si tu me donnes la chance de faire des sujets de géopolitique, d’environnement, sur les troubles de santé mentale, je ne peux pas les faire en 10 minutes. J’ai faim de ça. J’aime ce tout nouveau carré de sable, où je pose des sous-questions à des gens qui ne sont pas forcément dans le trafic de toutes les autres émissions. Pénélope McQuade

La formule évolue, « même à l’intérieur d’une même émission », pour éviter que « les gens s’emmerdent ». « Je vois que le bassin d’auditeurs s’élargit, je le constate dans la rue, j’en entends beaucoup plus parler, ajoute-t-elle. Le rapport de proximité n’est pas le même [que dans ses expériences précédentes]. Je m’en nourris. Chaque année, cette relation s’améliore. »

Pénélope obtient 22,3 % de l’écoute, soit le meilleur résultat de l’histoire du créneau de l’avant-midi, indique Radio-Canada. « C’est le double de nos cotes d’écoute de la première année », fait remarquer Pénélope McQuade, fière de la performance de son équipe. Avec 7,2 % de l’écoute dans le marché francophone du Grand Montréal à l’hiver 2024, ICI Première a triplé sa part de marché depuis 2020 et réalise le meilleur score hivernal de son histoire.