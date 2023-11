Le mois de décembre est à nos portes. On embrasse la saison froide avec ces idées de sorties.

Karkwa en concert à Montréal Après plus de 10 ans d’absence, Karkwa était de retour cette année avec un tout nouvel album, Dans la seconde, qu’il présente actuellement sur scène à travers le Québec. Le groupe rock fera un arrêt à compter de ce jeudi à Montréal, où il donnera trois spectacles en trois soirs au MTELUS. Il reviendra dans la même salle le samedi 9 décembre, avant de partir pour quatre spectacles à Gatineau pour terminer l'année. Léa Carrier, La Presse Consultez les dates de la tournée

Carol Wainio à 1700 La Poste PHOTO BÉATRICE FLYNN, FOURNIE PAR 1700 LA POSTE Réenchantement , de Carol Wainio On se place devant les toiles de l’artiste canadienne Carol Wainio comme devant des nuages auxquels on trouve des formes, des images. Il s’y cache des personnages sortis de fables ou de notre imagination, on ne sait plus trop tellement on se laisse bercer devant ses œuvres, tout en douceur. Artiste à découvrir et lieu aussi, si vous n’êtes pas un habitué de cette galerie qui se présente comme un petit musée, dans une ancienne banque de Griffintown. Jusqu’au 24 janvier 2024 Stéphanie Bérubé, La Presse Consultez la page de l'exposition

Le roi danse au Théâtre Denise-Pelletier PHOTO VICTOR DIAZ LAMICH, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DENISE-PELLETIER Au centre, Mattis Savard-Verhoeven (Louis XIV), avec Marie-Thérèse Fortin et Marcel Pomerlo, dans Le roi danse Molière, Lully et Louis XIV ressuscitent ces jours-ci sur la scène du Théâtre Denise-Pelletier dans l’adaptation théâtrale du film Le roi danse (lui-même tiré d’un roman). Mise en scène par Michel-Maxime Legault, la pièce offre de grandes performances d’acteurs, notamment celles de Jean-François Nadeau et de Simon Landry-Désy. « Extraordinaires » et « désopilants », estime d’ailleurs le collègue Luc Boulanger. Un spectacle qui plaira tant au public jeune qu’aux moins jeunes. Jusqu’au 9 décembre. au Théâtre Denise-Pelletier Stéphanie Morin, La Presse Consultez la page du spectacle

Un nouveau festival de films d’aventure PHOTO TIRÉE DU SITE DU FESTIVAL Le festival Objectif Aventure s’installe au Cinéma du Musée pour trois jours, soit du 1er au 3 décembre. Le festival Objectif Aventure, un évènement d’origine parisienne, traverse l’Atlantique et s’installe au Cinéma du Musée pour trois jours, soit du 1er au 3 décembre. Les amateurs de films d’aventure peuvent faire un choix entre 16 moyens et longs métrages qui portent sur des expéditions ou des aventuriers particulièrement inspirants, comme le grimpeur aveugle Jesse Dufton et la kayakiste Nouria Newman. L’aventurière québécoise Caroline Côté sera présente pour parler d’un film d’Arnaud Bouquet sur la grande traversée hivernale du Spitzberg qu’elle a réalisé avec son conjoint Vincent Colliard. Marie Tison, La Presse Consultez l'horaire du festival

Au cinéma : Ru Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Fidèle à l’esprit de Kim Thúy, qui décrit avec pudeur et poésie ses souvenirs, Charles-Olivier Michaud fait cohabiter le passé et le présent de manière à faire surgir par magie la beauté dans les moments les plus terribles », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique Consultez les horaires cinéma