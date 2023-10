Petit retour léger et irrévérencieux sur les hauts et les bas de l’actualité culturelle des sept derniers jours.

Le moment fort : Geneviève Schmidt dans STAT

Prenons un moment pour souligner l’excellent travail de Geneviève Schmidt dans STAT. Certes, l’actrice est bien servie par l’auteure Marie-Andrée Labbé, qui abreuve la chirurgienne Isabelle Granger d’intrigues de qualité. Mais Geneviève Schmidt ajoute un petit supplément d’âme à chaque réplique qu’elle livre, aussi bien comique que dramatique. C’était particulièrement apparent cette semaine (alerte au divulgâcheur), lorsque son personnage, accablé de remords après avoir trompé son amoureux, a décidé de changer ses plans, bouder son propre party de départ et partir avec son garçon pour l’étranger. Entre les mains d’une comédienne moins talentueuse, charismatique et naturelle, on aurait peut-être roulé des yeux. Mais avec Geneviève Schmidt, on y a cru.

Hommage : le sacre cannois d’À propos d’Antoine

PHOTO FOURNIE PAR CLUB ILLICO Antoine Parent-Bédard et Claude Legault dans À propos d’Antoine

Une série québécoise s’est illustrée cette semaine au MIPCOM de Cannes, ce grand marché international des contenus télé. À propos d’Antoine (qu’on peut voir sur Club illico) a remporté un prix aux Diversify TV Awards, une cérémonie qui récompense les productions qui promeuvent la diversité et l’inclusion au petit écran. La comédie dramatique, qui relate le quotidien d’une actrice (Cathleen Rouleau) qui tombe amoureuse d’un homme d’affaires (Claude Legault) qui élève son fils lourdement handicapé (Antoine Parent-Bédard), a dominé la catégorie Représentation du handicap – Fictions.

Dommage : le mauvais karma de Justin

PHOTO CHRIS GARDNER, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Justin Timberlake et Britney Spears, en février 2002

Justin Timberlake en prend pour son rhume avec The Woman in Me, les mémoires de Britney Spears. Et l’ouvrage n’est pas encore sorti ! Dans une série d’extraits publiés par People, on apprend que Spears s’est fait avorter au début des années 2000, alors qu’elle était en couple avec Timberlake. « Ma grossesse déplaisait visiblement à Justin, écrit la chanteuse. Il disait qu’on était beaucoup trop jeunes pour être parents. » Plus tard, Britney critique le vidéoclip Cry Me a River de l’ex-membre de NSYNC, paru après leur rupture. Elle reproche au clip de l’avoir dépeinte comme « une traînée qui a brisé le cœur de l’enfant chéri des États-Unis ». What Goes Around… Comes Around, n’est-ce pas, Justin ?

Insolite : Barbie, personnage non grata

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROS. Margot Robbie dans Barbie

Bye-bye, Barbie et Mercredi ! L’Halloween des acteurs américains en grève sera fortement réglementée cette année. Leur syndicat (SAG-AFTRA) leur interdit de publier sur Instagram (ou tout autre réseau social) des photos d’eux déguisés en personnages de films ou séries populaires, rapporte The Hollywood Reporter. La raison ? Pour éviter de promouvoir les productions des grands studios avec lesquels ils négocient actuellement, comme Disney et Marvel. Résultat : quelques-uns des costumes les plus populaires de 2023 auprès du grand public, comme Barbie et Mercredi Addams, sont strictement prohibés. SAG-AFTRA recommande plutôt à ses membres de choisir des déguisements « inspirés de personnages généraux, comme des fantômes, des zombies, des araignées, etc. ». Ça nous fait penser qu’on n’a toujours pas trouvé notre costume cette année… Ken ou zombie gréviste ?

La citation

PHOTO ARCHIVES REUTERS Gwyneth Paltrow

C’est méprisant. Personne ne s’en prend à l’enfant qui veut devenir médecin comme son père. Gwyneth Paltrow, en entrevue avec Bustle, à propos du terme « nepo baby », que plusieurs internautes emploient pour dénigrer les enfants de stars, qui tentent d’être acteurs ou chanteurs comme leurs parents.

En photo

PHOTO KEVIN MAZUR/WIREIMAGE POUR LIVE NATION, FOURNIE PAR REUTERS Madonna, samedi dernier, à l’O2 Arena de Londres

Et l’histoire se répète. Plusieurs croyaient que Madonna avait dépassé sa date de péremption. Trop vieille, trop d’opérations, alouette. Mais encore une fois, la chanteuse a confondu les sceptiques, en lançant sa tournée Celebration samedi dernier à l’O2 Arena de Londres. Du Guardian au Rolling Stone en passant par Pitchfork et NME, la critique a salué le spectacle consacré aux plus grands succès de l’artiste, comme Into The Groove, Like a Prayer, Live to Tell, Hung Up et Vogue. Les images laissent présager une prestation de haut calibre d’une superstar qui, 40 ans après avoir sorti son premier album homonyme, continue de surprendre, provoquer et piquer notre curiosité. On l’attend au Centre Bell de Montréal les 18 et 20 janvier.

