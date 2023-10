Enceinte de Justin Timberlake, Britney Spears a subi un avortement au début des années 2000. Jamais la chanteuse n’avait parlé publiquement de ce moment « angoissant ». Elle le fait dans ses mémoires, The Woman in Me, en librairie mardi prochain.

Dans un extrait auquel a eu accès le magazine People, Britney Spears indique que cette grossesse était une surprise, mais « pas une tragédie ». « J’aimais tellement Justin. J’avais toujours cru que nous aurions une famille un jour. […] Justin n’était définitivement pas heureux de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans nos vies, que nous étions beaucoup trop jeunes », écrit-elle.

Au sujet de son avortement, elle poursuit : « Je ne sais pas si c’était la bonne décision. Si ça avait été seulement de moi, je ne l’aurais jamais fait. Mais Justin était tellement convaincu qu’il ne voulait pas être père. »

Le magazine People, qui consacrera la une de son prochain numéro à Britney Spears, a dévoilé d’autres extraits des mémoires très attendues de la chanteuse.

Dans un passage, elle revient notamment sur le moment où, en 2007, elle s’est rasé complètement les cheveux. Britney Spears indique que si elle a posé ce geste, c’était sa façon de se rebeller contre le contrôle qu’on lui imposait même avant sa mise sous tutelle en 2008.

« En grandissant, on m’a tellement scrutée. On me regardait de haut en bas. Les gens me disaient ce qu’ils pensaient de mon corps, et ce, depuis l’adolescence. […] Se raser le crâne et passer à l’acte étaient mes moyens de riposte », écrit-elle dans ses mémoires.

Elle revient également sur les années lors desquelles elle était sous la tutelle de son père, Jamie Spears, les décrivant comme « treize années passées à se sentir comme l’ombre [d’elle]-même ».

« Quand je pense que mon père et ses associés ont eu le contrôle de mon corps et de mon argent pendant si longtemps, je me sens mal… Pensez au nombre d’artistes masculins qui ont joué tout leur argent, à ceux qui ont eu des problèmes de toxicomanie ou de santé mentale. Personne n’a essayé de leur retirer le contrôle de leur corps et de leur argent. Je ne méritais pas ce que ma famille m’a fait », poursuit-elle dans un autre extrait.

Rappelons qu’après une longue saga judiciaire très médiatisée, la mesure de tutelle sur Britney Spears a été levée en novembre 2021.