Non, les films ne sont pas trop longs

Le majestueux western de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon (La note américaine), à l’affiche ce vendredi, dure près de trois heures et demie. La durée de la plus récente Palme d’or, l’excellent Anatomie d’une chute de Justine Triet, en salle la semaine prochaine, est de plus de deux heures et demie.