On profite encore des belles journées du mois d’août pour faire le plein d’événements culturels. Voici quelques idées.

La Presse

Dernier week-end du Festival international de la chanson de Granby

C’est le dernier week-end de la 55e édition du Festival international de la chanson de Granby. Vous pouvez venir applaudir au Palace de Granby les finalistes du Grand Concours Hydro-Québec, l’un des plus grands concours de chanson francophone en Amérique du Nord. La finale aura lieu le dimanche 20 août, à 19 h 30, avec Kanen comme artiste invitée. Du côté du parc Daniel-Johnson, une soirée rap aura lieu le vendredi 18 août, avec Sheez, Fredz et Loud ; le samedi 19 août, ce sera Lisa LeBlanc et La Patente qui seront en spectacle ; et pour la clôture du festival, ce sera Bleu Jeans Bleu le dimanche 20 août. Olivia Lévy, La Presse Consultez le site du festival

L’International des montgolfières jusqu’au 20 août

PHOTO YAN DOUBLET, LE SOLEIL Les Cowboys Fringants La 40e édition de l’International de montgolfières de Saint-Jean-sur-Richelieu se poursuit jusqu’au 20 août. Le 17 août, ce sont Les Cowboys Fringants qui reprennent le flambeau, malgré les problèmes de santé du chanteur Karl Tremblay ; une soirée hip-hop se tiendra le vendredi 18 août avec Jay Scott, suivi de Koriass et du célèbre rappeur américain Rick Ross. Le samedi 19 août, ce sera au tour de Mathieu Dufour, de Claudia Bouvette et de Ne-Yo de monter sur la grande scène ; puis le 20 août, c’est Roxane Bruneau qui viendra conclure cette 40e édition. Évidemment, petits et grands peuvent aussi admirer les montgolfières multicolores et profiter des activités et des jeux gonflables sur le site, toute la journée. Olivia Lévy, La Presse Consultez le site de l’International des montgolfières

Guylaine Tremblay à Québec

PHOTO RICHMOND LAM, FOURNIE PAR LA BORDÉE Guylaine Tremblay incarne une professeure dans la pièce Les étés souterrains. Les étés souterrains, le premier solo théâtral de Guylaine Tremblay, fait escale à Québec, au théâtre La Bordée, du 22 août au 2 septembre. Il est temps d’acheter vos billets ! Dans cette pièce écrite sur mesure pour elle, Guylaine Trembay incarne une professeure frappée par un malheur qui remet en question ses choix de vie et sa vision du monde. Rappelons que la pièce, d’abord prévue pour le printemps 2020, a été présentée pour la première fois au printemps 2021, à La Licorne, à Montréal. Elle sera ensuite de retour à La Licorne jusqu’au 23 septembre. Catherine Handfield, La Presse Consultez le site du théâtre La Bordée

Les Percéides : le cinéma d’auteur à l’honneur en Gaspésie

PHOTO TIRÉE DE LA PAGE FACEBOOK DU FESTIVAL LES PERCÉIDES Le festival Les Percéides se déroule jusqu’au 20 août. Si vous êtes du côté de la Gaspésie, vous pouvez vous offrir un week-end cinéma en profitant du Festival international de cinéma et d’art de Percé Les Percéides, jusqu’au 20 août. Ce festival, consacré au cinéma d’auteur, souligne cette année sa quinzième édition avec, au programme, plus de 115 films en provenance de 25 pays. Ce dimanche, le film franco-portugais Mal viver, du réalisateur Jão Canijo, sera projeté en première nord-américaine à Percé. Ce drame familial a remporté l’Ours d’argent à la Berlinale, en février. Catherine Handfield, La Presse Consultez le site du festival

Du folk dans les Laurentides

PHOTO MATHIEU DUMONTIER, TIRÉE DE FACEBOOK Le site du festival SuperFolk Morin-Heights, en 2022 De vendredi à dimanche, la ville de Morin-Heights vibrera au rythme de la musique folk à l’occasion de la sixième édition du festival SuperFolk. Les organisateurs le présentent comme un évènement « rassembleur, entièrement bilingue et familial », mais ils se gardent de dévoiler la programmation musicale à l’avance pour créer la surprise. Dans le passé, le festival a accueilli, entre autres, The Franklin Electric, The Barr Brothers, Martha Wainwright, Bobby Bazini, Marie-Pierre Arthur et Jorane. Installé au bas de la montagne, le festival met en valeur les commerçants et artisans locaux et propose une zone destinée aux enfants. Catherine Handfield, La Presse Consultez le site du festival

Festival Afromonde dans le Vieux-Port de Montréal

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Le rappeur Lost et ses invités seront en spectacle ce jeudi soir au festival AfroMonde.