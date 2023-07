L'artiste français Saype, connu mondialement pour ses fresques monumentales, invite à la « contemplation de la nature » avec sa dernière œuvre réalisée à plus de 2000 mètres d'altitude, au pied du Mont Blanc, côté italien.

Agence France-Presse

« On est quand même dans un environnement grandiose. Donc pour moi, ça marche hyper bien. Après, physiquement et logistiquement, c'est nettement plus compliqué, parce qu'il faut imaginer que je peins dans de la pente, indique l'artiste. On se rend pas trop compte mais c'est quand même vraiment pentu et donc pour moi, techniquement c'est hyper compliqué. »

« La particularité de cette œuvre, c'est que j'ai touché à rien, on n'a pas coupé un brin d'herbe, pas bougé un caillou, donc je suis vraiment venu m'implanter de manière à bouger le moins possible l'environnement », ajoute-t-il.