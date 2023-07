(Drummondville) L’inauguration officielle de la murale rendant hommage à la peintre et muraliste Rita Letendre aura lieu ce jeudi à Drummondville, sa ville natale, à l’occasion d’une soirée de projection multimédia incluant son et lumière.

La Presse Canadienne

L’évènement prévu pour 20 h 30 à la place Saint-Frédéric aura lieu en présence, entre autres, de Jacques Letendre, fils de Rita Letendre, ainsi que des muralistes de Projet TYXNA.

La murale intitulée Écho rend hommage à Rita Letendre, une figure bien connue de l’art abstrait au Québec. Les muralistes de Projet TYXNA ont voulu illustrer la richesse du travail de Mme Letendre en rassemblant un portrait réaliste en noir et blanc de l’artiste qu’ils intègrent dans l’environnement abstrait et coloré typique de son œuvre.

Rita Letendre était Officier de l’Ordre national du Québec et Officier de l’Ordre du Canada. Ses œuvres figurent dans plus de 20 institutions muséales du Canada.

Elle a vécu à Toronto pendant plus de 50 ans, jusqu’à sa mort en 2021. Elle a notamment réalisé en 1978 l’œuvre Joy, un vitrail peint à l’aérosol et mesurant 55 mètres de longueur sur le plafond de la station de métro Glencairn, au centre-ville de Toronto.