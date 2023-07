(Québec) Une exposition du grand maître néerlandais Rembrandt sera présentée l’année prochaine au Musée national des beaux-arts du Québec (MNBAQ), à Québec.

La Presse Canadienne

L’exposition intitulée Rembrandt. L’art de la gravure prendra l’affiche du 25 avril au 2 septembre. Il s’agira du seul endroit au Canada où elle pourra être admirée.

Le directeur général du MNBAQ, Jean-Luc Murray, se réjouit que Québec puisse présenter l’œuvre d’un artiste novateur qui, dit-il, a su transcender les générations.

La contribution de Rembrandt à l’art baroque est vue comme ayant été décisive. Il est notamment reconnu pour son traitement très personnel du clair-obscur, pour son humanisme, pour sa puissance d’imagination et sa grande richesse émotive.

Rembrandt a créé quelque 300 gravures entre 1625 et 1665. Parmi les 80 œuvres présentées à Québec figureront certains de ses plus grands chefs-d’œuvre : La Pièce aux cent florins (vers 1648), Les Trois Croix (1653) et La Petite Tombe (vers 1657).

L’exposition pourra être réalisée grâce à un prêt du Museum Boijmans Van Beuningen de Rotterdam, aux Pays-Bas. On pourra aussi y admirer quelques œuvres d’autres artistes dont Rembrandt s’est inspiré, ainsi que des travaux de certains de ses élèves et collaborateurs.