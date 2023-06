The Fury, de Shirin Neshat

La fureur de survivre

L’artiste visuelle et cinéaste iranienne Shirin Neshat présente une nouvelle installation vidéo à Phi dès cette semaine. Une œuvre poignante, à la fois poétique et politique, déclinée en deux volets – vidéo et réalité virtuelle. Tournée à Brooklyn, où elle vit. Explications.