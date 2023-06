(Londres) Le tableau du plus célèbre des peintres autrichiens Gustav Klimt La dame à l’éventail a battu mardi à Londres le record d’une vente aux enchères en Europe, adjugé sous le marteau à 74 millions de livres sterling (107 millions $).

Agence France-Presse

La maison Sotheby’s, qui a organisé la vente, avait présenté cette œuvre, l’un des derniers tableaux réalisés par Klimt (1862-1918), comme « non seulement la vedette de la saison estivale d’enchères à Londres, mais aussi l’une des plus belles et précieuses jamais offertes en Europe ».

Une fois ajoutés les frais inhérents à la vente, l’acheteur, dont l’identité n’a pas été dévoilée, devra débourser plus de 85 millions de livres (123 millions $).

La dame à l’éventail détrône ainsi le précédent record européen détenu depuis février 2010 par une sculpture d’Alberto Giacometti, Homme qui marche I, qui s’était vendue à l’époque pour 65 millions de livres (94 millions $), déjà chez Sotheby’s.

Gustav Klimt avait peint cette toile en 1917, une année avant sa mort en 1918 à 55 ans.

Le record mondial dans une vente aux enchères est également détenu par un tableau de Klimt, La forêt de bouleaux (1903) vendu l’an dernier pour 104,5 millions de dollars chez Christie’s à New York.