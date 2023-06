PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE

Roulement oblige, après plusieurs années d’utilisation, on offre toujours aux artistes, créateurs et concepteurs la possibilité de récupérer leurs œuvres, explique le Quartier des spectacles. L’artiste a donc eu l’heureuse idée de l’offrir à une école primaire, à la cour jusqu’ici plutôt anonyme. « Qui en profiterait le plus ? », s’est-elle interrogée. Soulignons que le déménagement n’aurait pas été possible sans l’aide précieuse de plusieurs parents bénévoles, et surtout d’un éducateur spécialisé convaincu du projet, Louis-Charles Martineau.