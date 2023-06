Festival MURAL, Francos, Grand Prix… Voici quelques suggestions pour profiter d'un des week-ends les plus animés de l'été.

Les murs changent de couleur pour MURAL

Le festival MURAL est l’occasion de lorgner de nouvelles (et d’anciennes) murales colorées le long du boulevard Saint-Laurent ainsi qu’au pied du mont Royal, où repose la fresque gazonnée éphémère de l’artiste français Saype. Pour ceux qui veulent plutôt s’en mettre plein les oreilles, une nouvelle scène située au cœur du Mile End accueillera des invités de marque comme Ferg (ce vendredi) et Dinos (ce samedi). Consultez le site du festival

PHOTO DOMINICK GRAVEL, LA PRESSE Le Quartier des spectacles animé pour le volet extérieur des Francos

Derniers jours des Francos

Les Francos de Montréal se poursuivent jusqu’à ce samedi. Parmi les artistes rassembleurs qui se produiront en plein air, mentionnons Dumas (ce jeudi à 20 h), Les Louanges (ce vendredi à 21 h) et Jay Scøtt (ce samedi à 20 h). Robert Charlebois viendra mettre le point final (ou donnera le point d'orgue, c'est selon) aux festivés ce samedi à 21 h. Consultez le site des Francos de Montréal

Retour des concerts gratuits Notre fleuve, notre musique

PHOTO FOURNIE PAR NOTRE FLEUVE, NOTRE MUSIQUE Du 16 au 22 juin, le Quatuor Cobalt et le pianiste Steven Massicotte interpréteront des trames sonores de films et de téléséries d’ici.

La tournée de concerts gratuits Notre fleuve, notre musique soulignera de nouveau la fête nationale du Québec cette année en s’arrêtant dans 16 nouvelles villes et municipalités situées le long du fleuve Saint-Laurent, de Montmagny à Matane. Du 16 au 22 juin, le Quatuor Cobalt et le pianiste Steven Massicotte interpréteront des trames sonores de films et de téléséries d’ici. On pourra donc écouter la musique des Pays d’en haut, de Séraphin, La passion d’Augustine ou encore, en exclusivité, une pièce du film RU, inspiré du livre de Kim Thúy et prévu à l’automne. Les représentations se dérouleront sur la plateforme La Caravane, une scène mobile conçue et fabriquée au Québec, et la tournée sera entièrement carboneutre. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site web pour des détails

Trois projections spéciales de La ville d’un rêve cet été

Trois projections spéciales du documentaire La ville d’un rêve, qui retrace l’histoire des 30 premières années de Montréal du point de vue de Jeanne Mance, sont prévues cet été à Montréal et Québec, à commencer par une première projection-évènement ce samedi, à 18 h, au Cinéma Public. Ce sera l’occasion de souligner le 350e anniversaire du décès de Jeanne Mance en compagnie de la réalisatrice Annabel Loyola, du comédien Alexis Martin et de la compositrice musicale et interprète Fabienne Lucet, qui échangeront avec le public après la projection. La ville d’un rêve sera ensuite projeté à Québec le 9 août, à 19 h, à l’Auberge Saint-Antoine, dans le cadre de la 6e édition des Rendez-vous d’histoire de Québec, avant de retourner à Montréal pour une projection gratuite en plein air au Théâtre de Verdure, le 10 août, à 20 h 30. Laila Maalouf, La Presse Consultez le site web pour plus de détails

Performance nocturne de la Compagnie Marie Chouinard

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Marie Chouinard

La Compagnie Marie Chouinard présentera une soirée de danse dédiée à la célébration du solstice d’été, dans la nuit du 21 au 22 juin, au studio de la compagnie, à Montréal. L’évènement La nuit ensoleillée, qui en est à sa quatrième édition, rassemblera 11 danseurs et danseuses. La performance commencera dès le coucher du soleil, à 20 h 47 et durera jusqu’au lever, à 5 h 6. Cette performance autour de la nuit la plus courte de l’année permettra au public de s’installer librement sur des coussins autour d’une aire de jeu circulaire, pour tout le spectacle ou seulement quelques parties. L’ouverture des portes se fera à 20 h 30. L’entrée fonctionnera avec un système de contribution volontaire. Marissa Groguhé, La Presse

Les sculptures en papier de Claude Lafortune en exposition

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE L’exposition L’arche de Noé, qui se déroule au site historique Marguerite-Bourgeoys, nous montre des sculptures de papier créées par le regretté Claude Lafortune.

L’exposition L’arche de Noé selon Claude Lafortune est présentée au site historique Marguerite-Bourgeoys jusqu’en mars 2024. On y présente ici les dernières œuvres du regretté animateur, qui nous a quittés le 19 avril 2020. Consultez le site de l’exposition

Des activités dans le cadre du Grand Prix

PHOTO ÉDOUARD PLANTE-FRÉCHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Les festivités du Grand Prix ouvertes au public débuteront le 15 juin.

Non seulement le circuit Gilles-Villeneuve vibrera au son des Ferrari et des Mercedes toute la fin de semaine, mais la rue Peel, entre les rues Sainte-Catherine et de Maisonneuve aussi, avec les festivités du Peel Paddock. Les visiteurs pourront vivre des expériences gastronomiques et musicales, en plus d’y voir des voitures de luxe. Jusqu’au 18 juin Consultez le site de Formule Peel

Au cinéma : Les miens

