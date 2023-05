Les évènements offerts gratuitement dans le cadre des nombreux festivals présentés en 2023 dans les 19 arrondissements de Montréal recevront le soutien de la Ville, a fait savoir la responsable de la Culture, Ericka Alneus.

C’était une demande formulée entre autres par le Regroupement des évènements majeurs internationaux du Québec (REMI), qui craignait de devoir réduire le nombre de spectacles présentés gratuitement dans le cadre des festivals de cet été.

La Ville de Montréal répond à cette demande dans la mesure de ses moyens en ajoutant un million additionnel aux sept millions prévus cette année, pour un total de huit millions.

« Nous allons soutenir 126 projets de festivals et d’évènements, nous a confirmé Ericka Alneus, responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal. Parmi eux, 30 projets recevront un financement pour la première fois, a-t-elle précisé. Essentiellement des projets de quartier ou des festivals émergents. »

Une partie de ces fonds provient du ministère de la Langue française du gouvernement du Québec. L’autre partie est liée à l’annulation des Week-ends du monde, qui devaient se dérouler en juillet au parc Jean-Drapeau.

Ç’a été une décision déchirante, mais vu l’augmentation des coûts et la pénurie de main-d’œuvre, nous n’avions pas le choix. On a donc réinvesti ces sommes dans les autres projets de festivals. Ericka Alneus, responsable de la culture au comité exécutif de la Ville de Montréal

Autre nouveauté, la Ville s’est engagée à soutenir un certain nombre de festivals pendant trois ans. Présence autochtone, Nuits d’Afrique, Montréal complètement cirque, le Festival international de jazz de Montréal (FIJM), les Francos et les Rendez-vous Québec Cinéma jouiront d’un financement triennal, une autre demande historique.

« Cette question de prévisibilité est vraiment importante, précise Ericka Alneus. Les festivals peuvent planifier leur budget en se disant : la Ville de Montréal est présente, j’ai tel montant pour réaliser cet évènement. On aimerait d’ailleurs soutenir d’autres festivals majeurs de la même manière. »

Les sommes varient énormément selon la taille de l’évènement. Les plus gros festivals comme le FIJM, Montréal en lumière, Juste pour rire, Montréal complètement cirque ou Fierté Montréal recevront 600 000 $. Les festivals de taille moyenne un peu moins : Festival TransAmériques, 400 000 $ ; les Francos, 325 000 $ ; Présence autochtone, 210 000 $ ; Nuit blanche, 200 000 $. Les plus petits recevront entre 25 000 $ et 125 000 $.

Parmi les 30 nouveaux projets, certains organisateurs recevront des sommes moindres (entre 5000 $ et 15 000 $), comme le Festival d’humour africain, le Festival 100 Lux, voué à la danse de rue, le Festival de littérature jeunesse de Montréal, etc.

« Il faut qu’il y ait une accessibilité à la culture »

L’objectif de la Ville de Montréal, selon Mme Alneus, est d’augmenter la prévisibilité des grands festivals, d’appuyer le rayonnement des festivals émergents, mais aussi de permettre aux petits festivals de quartier d’exister. « Il faut qu’il y ait une accessibilité à la culture dans les 19 arrondissements de la Ville », souligne l’élue de Projet Montréal.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE La mairesse de Montréal, Valérie Plante, au côté d’Ericka Alneus, responsable de la culture et du patrimoine

Pas de nouvelle du côté du festival Montréal en fêtes, annulé au mois de décembre dernier, qui célébrait entre autres le Nouvel An depuis 2013. « On évalue les scénarios pour le 31 décembre, aucune décision n’a encore été prise, mais oui, il y a des discussions avec le promoteur », a confirmé Mme Alneus.

Le nombre de demandes de financement ne diminue pas. Selon la Ville, une vingtaine de nouveaux projets ont été déposés à la mairie par rapport à l’an dernier pour obtenir du financement.

« On a la responsabilité de répondre présent, nous dit Ericka Alneus. De soutenir des disciplines qui participent à la vitalité de notre ville. Donner une place au soleil à différentes initiatives. Après, bien sûr, on doit trouver un équilibre parce qu’on ne peut pas financer tout le monde. Mais à quel groupe je ne réponds pas ? Il faut que la Ville rende la culture le plus accessible possible. »

Le Service de la culture de la Ville de Montréal dispose d’un budget de 69 millions en 2023 ; la moitié de cette somme (35 millions) est accordée en contribution aux organismes culturels. La Ville investit (en plus de son budget en culture) une somme de 21 millions au Conseil des arts de Montréal.