Plus de 600 personnes ont participé aux consultations menées par la sénatrice du Manitoba Patricia Bovey avant que son projet de loi ne soit déposé au Sénat.

(Ottawa) La Chambre des communes a pris une pause imprévue lundi matin après qu’aucun député ne se soit manifesté pour parrainer le projet de loi dont elle devait débattre.

La Chambre devait s’attaquer à un projet de loi qui reconnaîtrait le rôle essentiel que jouent les artistes et les arts dans toutes les dimensions de la vie canadienne.

« Ce sera la base de l’élaboration des politiques nécessaires pour les arts, les musées et les salles de spectacle, les galeries d’art, les ateliers, les maisons d’édition et plus encore », avait expliqué, lors d’un débat final l’an dernier, la sénatrice du Manitoba Patricia Bovey, qui avait présenté le projet de loi au Sénat.

La Chambre haute a adopté le projet de loi en octobre.

Il devait être la plateforme pour « les révisions, les mises à jour et les paramètres de politique indispensables pour le secteur créatif de ce pays, qui est le troisième employeur de notre pays, mais dont les créateurs représentent le plus grand pourcentage de travailleurs vivant en dessous du seuil de pauvreté », avait soutenu Mme Bovey.

Le projet de loi devait être parrainé à la Chambre des communes par le député libéral Jim Carr.

M. Carr est toutefois décédé en décembre dernier, et aucun député n’a été trouvé pour prendre sa place pour le parrainage du projet de loi avant qu’il ne soit inscrit au programme de la Chambre lundi matin.

Le président Anthony Rota a été contraint de suspendre les débats pendant une heure, jusqu’à ce que les députés soient prêts à aborder le prochain point à l’ordre du jour.

Un porte-parole du leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, a déclaré qu’il appartient aux députés eux-mêmes de se présenter pour parrainer un projet de loi d’initiative parlementaire. Le gouvernement n’a aucun rôle à jouer pour déterminer qui les parraine, a aussi évoqué M. Holland.

La sénatrice, qui aura bientôt 75 ans, devrait quitter le Sénat le 15 mai.