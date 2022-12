Sacha Baron Cohen a repris son personnage Borat lors d’un spectacle suivant une cérémonie au cours de laquelle George Clooney, Gladys Knight et U2 ont été honorés par le Kennedy Center. Il en a profité pour se moquer de Donald Trump, mais aussi de Kanye West (Ye, si vous préférez) et a ciblé l’antisémitisme.

Il a notamment évoqué un dîner à Mar-a-Lago, résidence floridienne de Donald Trump en présence d’un négationniste et de Ye, qui a fait l’éloge d’Hitler il y a quelques jours et a été banni de Twitter pour avoir posté l’image du swastika nazi.

Borat, journaliste fictif de la télévision kazakhe inventé par Sacha Baron Cohen, s’est dit vraiment irrité de la montée de l’antisémitisme aux États-Unis. « Ce n’est pas juste. Le Kazakhstan est le pays casse-juif (“jew crushing”, en anglais) numéro 1. Arrêtez de nous voler notre passe-temps », a-t-il ensuite déclaré, rapporte le quotidien britannique The Guardian.

Le personnage a aussi ironisé disant que Kanye West avait tenté d’immigrer au Kazakhstan, mais qu’il n’avait pas été accepté, car il avait été jugé trop antisémite pour les standards du pays. Il a aussi parodié une chanson de U2 en changeant les paroles de With or Without You pour « with or without Jews ».

La prestation de Sacha Baron Cohen a suscité des éclats de rire et des malaises dans la salle, selon The Guardian. Le président Joe Biden semblait apprécier la satire, qui détonnait dans le cadre d’un évènement officiel à Washington.

La cérémonie tenue dimanche dans la capitale américaine visait à honorer les carrières et les contributions de George Clooney, de U2, de la chanteuse soul Gladys Knight, de la compositrice Tania Leon et de la chanteuse de gospel évangélique Amy Grant.