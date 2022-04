Le directeur de la programmation de la Société des arts technologiques (SAT) Alexandre Auché, en compagnie du responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif de la Ville de Montréal, Luc Rabouin, ainsi que le directeur général et cofondateur de l’organisme MTL 24/24, Mathieu Grondin

Grande première : un évènement aura lieu pendant plus de 24 heures à la Société des arts technologiques (SAT) et on pourra y vendre exceptionnellement de l’alcool de 3 h à 8 h du matin.

Émilie Côté La Presse

Il s’agit d’un projet pilote intitulé NON STOP 24/24, qui se déroulera durant 29 heures du 21 au 23 mai et qui réunira quelque 25 artistes dont les noms seront dévoilés le mardi 26 avril.

« C’est une journée historique pour la vie nocturne à Montréal », a lancé en conférence de presse Mathieu Grondin, fondateur de MTL 24/24, organisme à but non lucratif, qui milite justement afin que Montréal soit vivant et accessible à toute heure de la nuit. « Cela représente un véritable jalon dans le travail que notre organisme a amorcé il y a deux ans avec la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec. »

La grande première est le permis d’alcool en continu pendant 24 heures. « Il s’agit d’une première rendue possible grâce à une dérogation exceptionnelle accordée par la Ville de Montréal », a déclaré Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal, responsable du développement économique et commercial, ainsi que du design.

La vie nocturne montréalaise n’a pas sa pareille. Elle fait partie de ce qui rend Montréal unique. Elle contribue directement au dynamisme culturel et économique de notre métropole. Luc Rabouin, membre du comité exécutif de la Ville de Montréal

La Ville veut positionner Montréal « comme l’une des villes les plus festives dans le monde ». La Ville va « documenter l’expérience » du projet pilote et en tirer des leçons, a souligné le maire de l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal.

Il s’agit d’un premier pas pour imiter des villes comme Paris, Amsterdam, Berlin ou La Nouvelle-Orléans. L’ancien maire Denis Coderre avait le projet de laisser les bars ouverts de 3 h à 6 h, mais cela n’a pas abouti.

Des « mesures novatrices de mitigation »

La quiétude du voisinage est bien entendu une préoccupation majeure pour la Ville, qui ne veut pas « nuire » à la qualité de vie des résidants, mais « l’enrichir », a souligné Luc Rabouin.

Mathieu Grondin souligne que c’est surtout la fermeture des bars à 3 h du matin qui crée des attroupements, du bruit et de la nuisance. Cela accélère aussi la consommation d’alcool au dernier service (last call).

Luc Rabouin promet « des mesures novatrices de mitigation ». Mathieu Grondin assure également que la soirée NON STOP 24/24 sera à la « fine pointe des pratiques internationales de gestion des activités nocturnes ».

Il y aura notamment des membres de la troupe parisienne des « Pierrots de la nuit » (qui fait de la médiation nocturne, artistique et sociale) et une collaboration avec le Groupe de recherche en intervention psychosociale.

Mathieu Grondin a déjà en tête d’autres projets pilotes dans différents quartiers. Quant à Luc Rabouin, il a rappelé le soutien financier de 600 000 $ sur trois ans en partenariat avec MTL 24/24, et il a annoncé la tenue d’une consultation citoyenne (Micro ouvert, qui aura lieu le 18 mai à La Tulipe) qui servira à l’élaboration d’une politique sur la vie nocturne. Cela ouvrira l’évènement Montréal au Sommet de la nuit, où seront par ailleurs dévoilés les résultats d’une étude sur les répercussions économiques de la vie nocturne de Montréal.

En conférence de presse, Luc Rabouin a indiqué que 17 % des visiteurs viennent à Montréal pour sa vie nocturne, selon Tourisme Montréal.

Montréal au Sommet de la nuit

NON STOP 24/24 clôturera l’évènement Montréal au Sommet de la nuit, dont le but est d’imaginer l’avenir, la gouvernance et la réglementation du vivre-ensemble la nuit à Montréal avec des ateliers et des conférences.

Les noms des artistes seront dévoilés le jour de la vente des billets, soit le 26 avril.

« Nous avons l’expérience et l’expertise pour accueillir ce projet pilote. En termes d’accueil, de logistique et de sécurité », a insisté Alexandre Auché, directeur de la programmation de la Société des arts technologiques.