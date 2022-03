Les frères acteurs Shamier Anderson et Stephan James

(Toronto) Les premiers prix « Legacy » de la « Black Academy » canadienne ont trouvé un lieu et une date de diffusion.

Sadaf Ahsan La Presse Canadienne

Le gala de remise des prix aux personnalités afrodescendantes canadiennes se tiendra à la salle de spectacles History, de Toronto, et sera diffusé le 25 septembre sur les ondes de CBC et de sa plateforme en ligne Gem.

L’académie Black indique que l’émission en direct de 90 minutes, en partenariat avec Insight Productions, comprendra des performances sur scène, des hommages à des talents noirs canadiens établis et émergents, et des remises de prix dans des catégories telles que le cinéma, la télévision, la musique et le sport.

La Black Academy, établie à Toronto, a été fondée en 2020 par les frères acteurs Shamier Anderson et Stephan James pour soutenir les talents noirs et briser les barrières de la discrimination.

En mai dernier, l’organisation avait annoncé un partenariat de trois ans avec la CBC pour la télédiffusion des prix.

Shamier Anderson a indiqué qu’il souhaitait que les téléspectateurs reconnaissent et apprécient le talent des Noirs au Canada et soient inspirés par les finalistes.

« Quand Stephan et moi avons pensé à un nom pour la cérémonie de remise des prix (les “Legacy”), nous voulions vraiment qu’il transmette quelque chose de grand et de durable — il s’agit de créer un héritage pour cette génération et les générations futures de Canadiens noirs », a expliqué M. Anderson jeudi dans un communiqué.

Les détails concernant les catégories de prix, l’adhésion et le processus de soumission des candidatures seront annoncés à une date ultérieure.

Au Québec, le gala « Dynastie » récompense depuis 2017 des personnalités noires dans le secteur de la culture, en clôture des festivités entourant le Mois de l’histoire des Noirs, en mars.