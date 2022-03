À la recherche des meilleures émissions balados pour vous accompagner dans vos promenades ? Deux fois par mois, notre journaliste alimente votre téléphone intelligent grâce à des suggestions amusantes, enrichissantes et étonnantes. Elles sont offertes sur les principales plateformes numériques de diffusion audio.

Dominic Tardif La Presse

Standing by : The Terry and Ted Podcast

En présentant ses adieux aux ondes de CHOM FM en mai dernier, le matinier Terry DiMonte offrait à ses fidèles auditeurs un des plus émouvants moments de l’histoire de la radio montréalaise ; il sera désormais impossible d’écouter Aujourd’hui, je dis bonjour à la vie, d’Harmonium, sans que notre œil se couvre d’un voile humide. La retraite aura été de courte durée pour l’animateur, qui renouait en septembre avec son ancien collègue Ted Bird au micro de la balado Standing by. Si faire de la radio en direct ressemble à un numéro de fil de fer, comme l’a déjà expliqué Terry, le bonheur de les entendre dans ce nouveau format tient à la totale décontraction avec laquelle ils échangent sur leur riche carrière respective ainsi que sur leur vision de la métropole, qu’ils affectionnent. Le duo lançait récemment sa deuxième saison avec comme invité un certain Marc Cassivi.

Sportives, point final !

Peu d’athlètes ont négocié avec autant de grâce leur passage du monde de la compétition à celui des médias que Roseline Filion, qui, chaque matin sur ICI Première, met à profit son expérience d’athlète afin d’éclairer les nouvelles sportives auprès de Patrick Masbourian. La médaillée des Jeux olympiques de Rio était la candidate toute désignée pour se joindre à la journaliste Geneviève Tardif à la barre de Sportives, point final !, une série de discussions qui ont le sport au féminin comme point de départ, mais qui en débordent rapidement les frontières. Chaque épisode jumelle une athlète de haut niveau (comme Maxime Dufour-Lapointe) à une personnalité d’un autre milieu (comme la mairesse de Longueuil, Catherine Fournier), le temps d’un échange autour de sujets comme l’ambition, l’image corporelle ou le marketing de soi. Une déclinaison vidéo de la balado est aussi offerte sur ICI Tou.tv.

Trouver Mnémo

Juste au moment où l’on s’apprêtait à statuer que tous les concepts de balado avaient été imaginés, Frédéric Barbusci et Antoine Vézina se pointent le bout du nez. À l’époque où ils étaient colocataires, les comédiens s’amusaient, chaque fois qu’ils passaient devant la mappemonde couvrant le mur du couloir, à tester les connaissances de l’autre : quelle est la capitale du Kirghizstan ? Celle de la Gambie ? De l’Érythrée ? (Réponses : Bichkek, Banjul et Asmara.) Afin de vous permettre d’apprendre vous aussi par cœur le nom des capitales des 195 pays de la planète, les amis présentent aujourd’hui tous les trucs mnémotechniques (souvent loufoques) qui les aident à muscler leur mémoire vive. Chacun des épisodes d’une douzaine de minutes nous rappelle par ailleurs que ces deux-là ne sont pas des étoiles des patinoires d’impro pour rien. Vous serez fin prêts si l’émission Tous pour un reprend un jour l’antenne. Trouver Mnémo est offerte en exclusivité sur les plateformes d’iHeartRadio.

La prescription avec le Dr Fred Lambert

Fred Lambert est-il un vrai docteur ? Bien sûr, mais pas du genre qui soigne les bobos du corps et de l’esprit. Quoique… En tant qu’altiste au sein du Quatuor Molinari, le détenteur d’un doctorat en musique de l’Université McGill a sans doute apaisé les maux de bien des mélomanes. Omnivore culturel aussi perspicace lorsqu’il parle de Bartók que d’humour américain, le musicien et chroniqueur souvent entendu à la défunte émission Médium large continue d’abolir les cloisons entre haute culture et culture populaire dans cette nouvelle série d’entretiens de fond qu’il mène avec des artistes comme le pianiste Charles Richard-Hamelin ou la chorégraphe Mélanie Demers. Chaque conversation se conclut par un ping-pong de recommandations culturelles tous azimuts – les fameuses prescriptions du titre – entre le toubib à archet et son invité. Les effets secondaires répertoriés incluent un vif plaisir intellectuel et une hypertrophie de votre glande de la curiosité.

Joseph-Armand Bombardier, au-delà de l’inventeur

Né en 1907, aîné d’une famille de dix enfants, Joseph-Armand Bombardier avait déjà à un très jeune âge la manie de démonter… la voiture de son paternel ! Inquiet des différents risques que pareil passe-temps posait, son père lui offrit un jour un vieux moteur brisé, espérant ainsi satisfaire les instincts de patenteux de son fils. Il ne s’imaginait jamais que le jeune homme le remettrait très rapidement en état. Voilà une des nombreuses anecdotes que contient cette série en quatre épisodes, explorant différents aspects, intimes et publics, du parcours de l’inventeur de la motoneige. Composée de récits portés par des historiens, de captivants extraits d’archives et de témoignages recueillis auprès de petits-enfants et d’arrière-petits-enfants du plus célèbre Valcourtois, cette balado créée par le Musée de l’ingéniosité J. Armand Bombardier est une ode au pouvoir de l’être humain d’inventer ce qui défie encore l’entendement, ainsi qu’à celui qui dort en chacun de s’inventer sa propre vie.