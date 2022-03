Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

Iris Gagnon-Paradis La Presse

André Duchesne La Presse

Éric Clément La Presse

Mickey sur la glace du Centre Bell

Les coups de patin de Mickey, Elsa, Buzz Lightyear, Aladdin ou encore Moana marqueront le retour des spectacles au Centre Bell, du 3 au 6 mars. La troupe Disney sur glace y offrira sept représentations en français de L’expédition de Mickey, une quête féerique pour délivrer Clochette des griffes du Capitaine Crochet. Les producteurs evenko et Feld Entertainment promettent une odyssée à travers le royaume des morts (Coco), le monde d’Arendelle (La reine des neiges) ou bien la chambre d’Andy (Histoire de jouets). À noter que la patineuse Véronique Plante-Quévillon, originaire de Laval, fait partie de la distribution.

Le festival Cinédanse en Abitibi

PHOTO FOURNIE PAR CINÉDANSE Fragile le printemps perdu, présenté en première du festival

Le festival Cinédanse débarque à Rouyn-Noranda, avec une programmation riche pour sa quatrième édition. Le directeur de l’évènement, Sylvain Bleau, a été inspiré par « La danse et l’espoir », conférence prononcée en 1948 par Françoise Sullivan, qui deviendra sa contribution à Refus global, et sa programmation se veut l’écho de cette réflexion, en proposant « des danses nous permettant de nous observer, de mieux nous comprendre, de nous connecter avec nos instincts, afin que nos consciences se transforment et s’élargissent », énonce-t-il dans son éditorial. En ouverture du festival, le film Fragile, le printemps perdu, de Denis Poulin et Martine Époque, sera présenté en première. Du 9 au 16 mars.

Deuxième saison de La liste des choses qui existent

PHOTO FOURNIE PAR L’ONF ET LA PASTÈQUE Le patin, un des épisodes de la deuxième saison de La liste des choses qui existent

L’Office national du film (ONF) lance la deuxième saison de la websérie d’animation La liste des choses qui existent juste à temps pour la relâche scolaire. Adaptation de la bande dessinée du même nom, cette série met en vedette deux amies dessinatrices, Cathon et Iris, qui découvrent les objets du quotidien. Parmi les 13 épisodes de la saison 2, petits et grands peuvent en apprendre plus sur le hot-dog, la brosse à dents, la poubelle ou encore l’ours en peluche. Iris Boudreau (scénariste) et Francis Papillon (réalisateur) signent cette série. Émilie Bibeau et Debbie Lynch-White prêtent leur voix aux deux personnages principaux.

Les talents de la famille Ashoona

PHOTO FOURNIE PAR LA GUILDE Œuvres de Napachie Ashoona, de Ning Ashoona et d’Ohito Ashoona

L’artiste inuite Shuvinai Ashoona est la seule artiste canadienne retenue cette année par la Biennale du Whitney, à New York. Mais la galerie de La Guilde, à Montréal, présente jusqu’au 3 juillet une exposition consacrée à la famille Ashoona, à travers les œuvres de 23 de ses membres ! Une des familles d’artistes inuits les plus prolifiques.

Le son des Français d’Amérique à la Cinémathèque

PHOTO FOURNIE PAR LA CINÉMATHÈQUE QUÉBÉCOISE Une scène de la série Le son des Français d’Amérique

La Cinémathèque québécoise (CQ) présentera, en 6 triptyques, 18 épisodes de la série documentaire Le son des Français d’Amérique, œuvre colossale d’André Gladu et de Michel Brault. Grâce à une collaboration entre la CQ, Éléphant, Mémoire du cinéma québécois et l’ONF, cette série consacrée tant aux manifestations musicales qu’à la culture orale des francophones de l’Amérique du Nord a récemment été restaurée. Un travail de trois ans. Comme la série est inscrite au registre international Mémoire du monde de l’UNESCO depuis 2017, la restauration des négatifs originaux (16 mm), dont plusieurs étaient dégradés, était devenue un enjeu important.

Du 3 au 31 mars

Planète+ salue les droits des femmes

IMAGE FOURNIE PAR PLANÈTE+ Vingt-quatre comédiennes participent au documentaire H24 -24 heures dans la vie d’une femme.

À l’occasion de la Journée internationale des droits des femmes, Planète+ présente, du 6 au 8 mars, une série de documentaires consacrée aux droits des femmes. Un des films phares de cette programmation est intitulé H24 – 24 heures dans la vie d’une femme. Ce film, construit à partir des mots de 24 écrivaines, se penche sur les diverses formes d’abus dont peuvent souffrir les femmes. Vingt-quatre comédiennes, dont Diane Kruger, Camille Cottin, Noémie Merlant, Valeria Bruni Tedeschi, Romane Bohringer et Anaïs Demoustier, participent au projet à travers des monologues de faits réels.

À voir le lundi 7 mars à 20 h