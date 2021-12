Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

Josée Lapointe La Presse

Stéphanie Morin La Presse

Charles-Éric Blais-Poulin La Presse

André Duchesne La Presse

En salle : Antoine Corriveau à la Sala Rossa

Avec Pissenlit, lancé il y a un an, Antoine Corriveau a signé un des albums les plus puissants de 2020 — il vient d’ailleurs de remporter le prix de l’album indie-rock au Gala alternatif de la musique indépendante du Québec (GAMIQ). Sur scène, l’auteur-compositeur-interprète ne fait rien à moitié. Pour toutes ces raisons, ce spectacle présenté en supplémentaire à la Sala Rossa le 10 décembre est un rendez-vous pour qui a envie de sensations fortes, d’originalité et d’intensité musicale.

Sur vos écrans : la pièce Un au petit écran

PHOTO MARIE-ÉLAINE PITRE, FOURNIE PAR RADIO-CANADA Mani Soleymanlou dans la pièce Un

Après avoir conquis le public lors de son passage sur les planches (et lors de sa captation en direct sur Yoop), la pièce Un, de Mani Soleymanlou, s’amène au petit écran. En effet, cette création jouée plus de 200 fois dans le monde sera présentée sur ICI ARTV le lundi 13 décembre. ICI Télé présentera aussi la pièce le 9 janvier. Accompagné du pianiste Alexis Elina, Mani Soleymanlou se penche sur ses origines iraniennes et réfléchit à voix haute sur la diversité qui existe en chacun de nous. Le 13 décembre, à 20 h, sur ICI ARTV.

En salle : Franky Fade à l’Ausgang Plaza

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Franky Fade

Le rappeur Franky Fade, membre des collectifs Original Gros Bonnet et Les Fourmis, offre enfin un lancement en bonne et due forme à son album Contradictions, publié au début du mois d’octobre. Le chanteur, en compagnie du DJ et guitariste Sambé et du batteur Alexis Gagnon, présentera ses nouvelles pièces ce jeudi à 20 h à l’Ausgang Plaza, puis en supplémentaire vendredi soir. Jamaz (en ouverture), Arnaud Castonguay (au saxophone) ainsi que Maky Lavender et SLM, collaborateurs sur VVM, doivent aussi se pointer le bout du nez.

Sur vos écrans : Annie-Soleil Proteau présente La maison où j’ai grandi

PHOTO FOURNIE PAR ICI TOU.TV Annie-Soleil Proteau dans La maison où j’ai grandi

Ceux qui suivent la journaliste culturelle Annie-Soleil Proteau sur les réseaux sociaux connaissent son amour pour le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Elle lève un peu plus le voile sur cette histoire d’amour avec la série web La maison où j’ai grandi, diffusée dès jeudi sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Annie-Soleil amorce des rénovations majeures dans le triplex familial qu’elle n’a jamais pu quitter. Les neuf premiers épisodes (de 10 à 12 minutes) sont offerts dès le 9 décembre alors que la conclusion sera en ligne le 27 décembre.

En salle : Le Messie vu par Les Violons du Roy

PHOTO FOURNIE PAR LES VIOLONS DU ROY Les Violons du Roy interpréteront Le Messie de Haendel.

Pour deux soirées encore, les Violons du Roy présentent dans son intégralité Le Messie de Haendel. Ce concert sera dirigé pour la toute première fois par le directeur musical des Violons du Roy, Jonathan Cohen. Pour interpréter cette œuvre datant de 1741, quatre chanteurs partagent la scène avec le chœur de chambre La Chapelle de Québec. Une occasion de (re)découvrir cette œuvre incontournable du temps des Fêtes. Le 9 décembre au Palais Montcalm de Québec et le 10 décembre à la Maison symphonique de Montréal.

En salle : le Marché aux livres de Noël à la Grande Bibliothèque

IMAGE FOURNIE PAR BANQ Le Marché aux livres de Noël des Amis de BAnQ a lieu jeudi, vendredi et samedi.

De jeudi à samedi, le Marché aux livres de Noël des Amis de Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ) se tiendra à la Grande Bibliothèque. On y trouvera quelque 30 0000 documents, dont des romans, livres jeunesse, biographies, beaux livres, CD et autres. Les sélections sont renouvelées toutes les heures. Prix entre 1 $ et 10 $. Les profits permettent de soutenir les activités des Amis de BAnQ. Les 9 et 10 décembre de 10 h à 20 h et le 11 décembre de 10 h à 16 h au 475, boulevard De Maisonneuve Est.

En salle et en ligne : I Musici, Vivaldi, Julie Triquet et Anne Dorval

PHOTO FOURNIE PAR I MUSICI Anne Dorval

Les quatre saisons de Vivaldi interprété par l’ensemble I Musici dirigé par Jean-François Rivest, l’excellente soliste Julie Triquet qui jouera sur un violon Giuseppe Odoardi 1786 et la comédienne Anne Dorval qui lira des sonnets écrits par Vivaldi lui-même pour accompagner chaque mouvement. Ce concert intitulé Il Delirio Fantastico est présenté à la salle Pierre-Mercure ce jeudi 9 décembre et offert en webdiffusion du 16 décembre au 2 janvier.

En salle : hommage à Joni Mitchell au Palais Montcalm

IMAGE TIRÉE DU SITE DU PALAIS MONTCALM L’œuvre monumentale de Joni Mitchell fera l’objet d’un concert hommage au Palais Montcalm, dans le Vieux-Québec, le 16 décembre prochain.

L’œuvre monumentale de Joni Mitchell fera l’objet d’un concert hommage au Palais Montcalm, dans le Vieux-Québec, le 16 décembre prochain. Le spectacle Travelogue : sur les traces de Joni Mitchell, qui revisitera les incontournables de l’auteure-compositrice-interprète canadienne, de Big Yellow Classic à River, sera également offert en webdiffusion. L’avant-veille, la maison de la musique accueillera Molly Johnson. L’influente jazzwoman présentera son spectacle du temps des Fêtes, une collection de ses grands classiques et de chansons de Noël.