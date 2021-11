Télévision

J’t’aime gros

Deux nouvelles amies en mission

Mélissa Bédard et Christine Morency s’étaient croisées à quelques reprises avant cette année, mais elles ne s’étaient jamais vraiment parlé. Aujourd’hui, elles sont devenues de très bonnes amies. « On est deux filles spontanées qui aiment partager, qui aiment parler et — sans faire de mauvais jeu de mots – qui prennent beaucoup de place, explique Mélissa Bédard en entrevue. Quand on s’est retrouvées sur J’t’aime gros, on s’est aussi retrouvées à mener le même combat. »