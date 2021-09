Quoi voir, quoi faire cette semaine ? Voici les suggestions culturelles de nos journalistes.

En salle : le Monastère présente ses derniers Cabarets de cirque de l’été

Le Jardin, scène extérieure située au pied du clocher de l’église du Centre St Jax, accueille pour deux week-ends encore les Cabarets de cirque du Monastère. Au programme : des spectacles tantôt festifs, tantôt poétiques ou comiques, qui rassemblent chaque soir des artistes de cirque contemporain. Des DJ sont aussi sur place pour assurer l’animation. Une preuve de vaccination et une pièce d’identité seront exigées pour entrer sur le site. Les 2, 3, 4, 9, 10 et 11 septembre.

À l’extérieur : concerts sur l’eau au parc Jean-Drapeau

PHOTO ADRIAN VILLAGOMEZ, FOURNIE PAR BONSOUND Aperçu d’une soirée Contre-courant à Chute-Saint-Philippe, dans les Laurentides

Contre-courant, série de spectacles qui s’est amorcée en août au parc régional Kiamika, dans les Laurentides, reprend du service au parc Jean-Drapeau du 1er au 4 septembre. La plateforme de diffusion alternative de Bonsound et de Hublot51, « [née] d’un désir de connexion entre la nature, l’humain et l’art », propose des concerts intimes sur des plans d’eau ou dans des décors naturels du Québec. Mercredi au coucher du soleil, Ariane Moffatt a inauguré la scène flottante installée à la plage Jean-Doré ; celle-ci accueillera d’ici samedi Safia Nolin, Lido Pimienta et Dan Mangan, tous précédés d’un « visage prometteur de la relève musicale ».

En salle : le premier week-end de Cinéma Public

PHOTO CATHERINE LEFEBVRE, COLLABORATION SPÉCIALE Roxane Sayegh et Aude Renaud-Lorrain, codirectrices de Cinéma Public, aux premières projections de l’organisme, à la Casa d’Italia.

L’organisme Cinéma Public a ouvert mercredi soir à la Casa d’Italia au 505, rue Jean-Talon Est, dans Villeray, avec la présentation du film Il n’y a pas de faux métier d’Olivier Godin. Installé pour les prochains mois à la Casa d’Italia, l’organisme présentera une vingtaine d’œuvres par mois à raison de 12 projections par semaine. Dès aujourd’hui et dans les prochains jours, on y projettera les films Eyimofe (This Is My Desire), de Chuko et Arie Esiri, La déesse des mouches à feu, d’Anaïs Barbeau-Lavalette, Thalasso, de Guillaume Nicloux, Beau travail, de Claire Denis, et d’autres.

À l’extérieur : la culture urbaine célébrée au centre-ville

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Dramatik, directeur artistique de DISTRIX

De vendredi à dimanche, un tout nouveau festival, DISTRIX, célébrera la culture urbaine sous toutes ses formes dans le Quartier des spectacles. L’évènement a pris forme autour de l’escale québécoise de la Série mondiale de basketball 3x3, mais il présente une vaste programmation artistique sous la direction de Dramatik et de son acolyte Farfadet. En tête d’affiche : une délégation rap entre autres formée d’Imposs, de Meryem Saci et de Ruby Red, la ligue d’impro Punch Club ainsi que cinq troupes de street dance. C’est gratuit, à condition de réserver.

Sur vos écrans : Yannick Nézet-Séguin, le documentaire

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Yannick Nézet-Séguin fait l’objet d’un documentaire présenté à PBS vendredi.

La chaîne américaine PBS présente ce vendredi à 21 h le long métrage documentaire consacré au directeur musical de l’Orchestre Métropolitain, mais aussi du Metropolitan Opera de New York, Yannick Nézet-Séguin. Réalisé par Susan Froemke, Yannick : An Artist’s Journey retrace la vie et la carrière du maestro québécois à l’aide de nombreux documents d’archives et de plusieurs témoignages.

À l’extérieur : Marie-Pierre Arthur et Vincent Vallières à Village Laval

PHOTO SYLVAIN MAYER, ARCHIVES LE NOUVELLISTE Vincent Vallières en spectacle au FestiVoix de Trois-Rivières cet été

Situé dans un nouvel espace extérieur aménagé dans le stationnement du cégep Montmorency à Laval, où seront présentés de nombreux évènements culturels, le minifestival Village Laval se tiendra du 2 au 11 septembre. C’est Marie-Pierre Arthur qui ouvre la programmation ce jeudi avec AHI et DJ Killa Jewel, alors que vendredi, ce sera au tour de Vincent Vallières, au cours d’une soirée qui mettra aussi en vedette Étienne Coppée et DJ Sabrina Sabotage. Achat de billets (28,75 $ par personne) sur le site de Village Laval.

À l’extérieur : le Festival de la poutine de Drummondville est de retour !

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE FouKi sera en spectacle jeudi au Festival de la poutine de Drummondville.

FouKi, Marjo, Bleu Jeans Bleu et Marie-Mai, notamment, sont attendus sur scène ce week-end au Festival de la poutine de Drummondville. En effet, plusieurs spectacles sont prévus sur le site du Centre Marcel-Dionne, du 2 au 4 septembre. Trois camions de restauration seront aussi sur place pour faire déguster les meilleures poutines du Québec. Le passeport vaccinal et une pièce d’identité avec photo seront exigés pour assister aux concerts.

En salle : Minuit au Parc en septembre et en octobre

PHOTO FOURNIE PAR IMDB Jean-Luc Anglade et Béatrice Dalle dans 37°2 le matin

Le long métrage 37°2 le matin de Jean-Jacques Beineix ouvrira la programmation de septembre et octobre de la série Minuit au Parc présentée au Cinéma du Parc les vendredis, samedis et dimanches. Le reste de la programmation est à l’avenant avec un amalgame de films cultes, de grands classiques et de perles du septième art un peu moins connues. Parmi les titres annoncés, notons : Stalker, d’Andreï Tarkovski, Fallen Angels, de Wong Kar-wai, Pink Floyd : The Wall, d’Alan Parker, et Orange mécanique, de Stanley Kubrick. 37°2 le matin est présenté du 3 au 5 septembre.