Ça sent la rentrée à ICI Première et ICI Musique. Radio-Canada a annoncé de nouvelles voix et de nouvelles émissions sur ses ondes, à compter de l’automne.

Léa Carrier La Presse

À la barre d’un tout nouveau rendez-vous hebdomadaire, la journaliste Monic Néron fera son entrée au 95,1 dès le 4 septembre. Les samedis, à 16 h, Le genre humain tentera de décortiquer des enjeux de société ancrés dans l’actualité d’un point de vue citoyen et humain.

Avril dernier, Jacques Beauchamp en avait attristé plus d’un, lorsqu’il avait annoncé son départ de l’émission Aujourd’hui l’histoire, qu’il animait depuis 6 ans. Mais c’était pour revenir dans un autre format : Parcours, une nouvelle émission où il consacrera les jeudis soirs à un invité au parcours professionnel et de vie riches en expérience.

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Fred Pellerin

Notons aussi l’arrivée en ondes du conteur Fred Pellerin, qui présentera chaque samedi (en rediffusion dimanche) des courtes capsules sur les mots, sa matière première, et du retour de Jean-Philippe Pleau, après le décès de son acolyte Serge Bouchard à l’émission C’est fou, dans une nouvelle mouture dominicale, Réfléchir à voix haute. Une fois par semaine, ce dernier passera au micro d’ICI Musique pour animer Racines country.

Nicolas Ouellet reviendra aussi à l’antenne de la chaine musicale de Radio-Canada avec Nouveaux sons, une émission de découvertes musicales, comme son nom le dit. Finalement, les nuits seront confiées à François Lemay, qui prendra le micro tous les soirs de semaine après minuit.