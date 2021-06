Le 10 juillet, le Comiccon de Montréal présentera un évènement virtuel gratuit qui s’étalera de midi à minuit.

Stéphanie Morin La Presse

Au programme de cette webdiffusion unique : entrevues avec des célébrités internationales dont Robert Sheehan et Cameron Brodeur (The Umbrella Academy), conférences sur le sport électronique, les comic books ou le cosplay, jeu-questionnaire sur la culture populaire et création d’œuvres d’art en direct. Plusieurs prestations musicales inédites sont aussi prévues, notamment celles du groupe musical des Transformers The Cybertronic Spree, ainsi que de l’artiste hip-hop Wordburglar.

L’évènement sera disponible sur les pages Facebook des Comiccons de Montréal, Ottawa, Winnipeg et Québec, sur le compte YouTube du Comiccon de Montréal et sur un tout nouveau compte Twitch.

À noter : l’édition 2021 du Comiccon montréalais ayant été annulée, le prochain rendez-vous est prévu du 8 au 10 juillet 2022 au Palais des congrès.