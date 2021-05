Jennifer Lopez a participé au concert The Vax Live : The Concert to Reunite the World

CAPTURE D’ÉCRAN TIRÉE DU CONCERT THE VAX LIVE : THE CONCERT TO REUNITE THE WORLD

(Los Angeles) Le concert visant à promouvoir l’importance d’une équité dans les campagnes de vaccination a permis de récolter 302 millions, bien au-delà de l’objectif des organisateurs.

Associated Press

Selon Global Citizen, le montant récolté lors de The Vax Live : The Concert to Reunite the World permettra d’acheter plus de 26 millions de doses. L’argent a été recueilli par l’entremise d’organismes caritatifs et de sociétés corporatives.

Les organisateurs voulaient aussi « exhorter les dirigeants mondiaux à se mobiliser pour une distribution équitable du vaccin contre la COVID-19 ».

Le président américain Joe Biden, le groupe Foo Fighters et Jennifer Lopez figuraient l’affiche du concert enregistré le 2 mai au SoFi Stadium à Inglewood et diffusé samedi sur les ondes de plusieurs réseaux, dont ABC et CBS.

Le concert était animé par Selena Gomez. Plusieurs personnes ayant reçu les deux doses de vaccin ont pu y assister et applaudir aussi Eddie Vedder, J Balvin et H. E. R.

Ben Affleck, Chrissy Teigen, Jimmy Kimmel, Sean Penn et David Letterman ont également prononcé des allocutions.

Le « Vax Live » est l’un des plus importants concerts présentés dans le sud de la Californie depuis l’apparition de la pandémie, il y a plus d’un an.

Pour y assister, les journalistes et les techniciens devaient produire un test de dépistage de COVID-19 négatif.