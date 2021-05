L’animatrice Isabelle Maréchal a annoncé jeudi matin que son contrat avec la station de radio 98,5 n’a pas été renouvelé.

Stéphanie Morin

La Presse

« Cogeco a décidé de me remplacer à la barre de cette émission. Ce n’est pas mon choix mais c’est tout à fait leur droit. Et je me dois de respecter cette décision », a déclaré Isabelle Maréchal sur sa page Facebook.

« Le 5 janvier 2004, j’ai eu le privilège d’ouvrir le micro du nouveau FM parlé de Montréal. J’ai été la première à tenir le micro au 98,5 et à vous accompagner. Puis, on m’a confié cette émission qui porte mon nom. Depuis 13 ans, nous passons la matinée ensemble, que vous soyez, au bureau, à la maison ou en voiture. Cette relation que nous avons construite et nourrie ensemble tire toutefois à sa fin. »

Elle restera à la barre de son émission jusqu’au 18 juin.