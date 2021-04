La bibliothèque Saint-Sulpice pourra se remettre en état grâce à une aide financière de 1405 700 $ octroyée par le ministère de la Culture afin que des travaux soient effectués.

Marissa Groguhé

La Presse

Le bâtiment inoccupé depuis une dizaine d’années, classé monument historique en 1988, verra dès la prochaine année des réfections faites à sa structure et à ses installations.

Cette somme est accordée à l’établissement de la rue Saint-Denis en vertu du programme Pérennité des infrastructures des organismes et sociétés d’État. Un rapport d’état d’immeuble a établi en mars les travaux les plus urgents à réaliser au cours des 12 prochains mois.

La firme DMA Architectes, chargée de l’évaluation, déterminait que la facture pourrait atteindre 7,6 millions de plus, sur trois ans au total, pour complètement retaper la bibliothèque du Quartier Latin. Suite à ce rapport, les partis d’opposition à Québec avaient réclamé en chœur une intervention immédiate du ministère de la Culture.

Dans une lettre envoyée par la ministre de la Culture Nathalie Roy à la présidente du conseil d’administration de Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Isabelle Dubois, on apprend donc que la superstructure, le toit, la plomberie, le chauffage, la démolition sélective de bâtiment, la ventilation et quelques autres actions nécessiteront plus de 800 000 $ de travaux. Les frais de contingences et généraux s’ajoutent à la facture pour ce grand total de 1,4 million.

Quelque 107 ans après sa première ouverture, en 1914, la bibliothèque Saint-Sulpice entrera en chantier prochainement. Le projet auquel pourrait être consacrée le bâtiment dans les prochaines années n’a pas encore été établi.