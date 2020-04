Les jeunes lisent-ils plus en confinement?

Depuis qu’ils sont confinés à la maison, les quatre enfants de Lisa Taïeb – Mélina, Sacha, Léa et Océane, âgés de 3 à 9 ans – aiment lire. Surtout les plus grands, évidemment. Ils relisent leurs albums, romans et bandes dessinées et en découvrent de nouveaux grâce aux prêts numériques, « puisqu’on ne peut plus aller chercher de livres à la bibliothèque », indique Lisa Taïeb.