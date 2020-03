Dès que le premier ministre François Legault a annoncé jeudi matin l’interdiction des rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes pendant 30 jours, les annulations se sont multipliées à un rythme effréné dans le monde culturel québécois. Bilan d’une journée pas comme les autres.

Musique : spectacles et tournées passent à la trappe

Tous les spectacles produits par evenko prévus d’ici les 30 prochains jours sont annulés ; ceux d’Elton John, de Marie-Mai, de Dweezil Zappa, des Louanges, de Philippe Bond et de Korine Côté sont du lot. Les productions de Cats ou des Harlem Globetrotters sont également annulées, même si evenko tente de reporter le plus d’évènements possible. Musicor reporte tous ses spectacles jusqu’au 12 avril, à Montréal, à Québec et en région, ce qui comprend entre autres les spectacles de tournée de 2Frères, Bruno Pelletier, Corneille, Lara Fabian, Marc Dupré, Mario Pelchat, Paul Daraîche, Révolution et American Story 2 : les années Woodstock.

L’auteur-compositeur-interprète Patrick Watson a quant à lui annulé le reste de sa tournée européenne. Il reprendra ses spectacles en Amérique du Nord le 9 avril. L’Orchestre symphonique de Montréal a annoncé l’annulation des 11 concerts prévus d’ici le 5 avril afin de se conformer à la demande des autorités gouvernementales. L’Orchestre Métropolitain a annoncé, lui aussi, l’annulation de ses concerts jusqu’au 31 mars. Enfin, le gala des prix Juno, qui devait avoir lieu dimanche soir à Saskatoon devant public et diffusé à la CBC, a été annulé.

Cinéma : l’industrie durement touchée

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Des sorties de films ont été reportées, dont celle de Tu te souviendras de moi, d’Éric Tessier.

Le monde du cinéma est lui aussi durement touché par les mesures annoncées par Québec. Des sorties de films ont ainsi été reportées. Tu te souviendras de moi (Éric Tessier), A Quiet Place, Part II (John Krasinski), 100 kilos d’étoiles (Marie-Sophie Chambon), Mulan (Niki Caro) et The New Mutants (Josh Boone), qui devaient sortir ce mois-ci, prendront l’affiche plus tard. Le festival Regard a dû interrompre ses activités à Saguenay. Le 38e Festival du film sur l’art, qui devait se dérouler à Montréal du 17 au 29 mars, a été annulé. Le Festival du film de l’Outaouais, prévu du 19 au 27 mars, est reporté à l’automne. La cérémonie des Prix Écrans canadiens est aussi annulée. Du côté des exploitants de salles de cinéma, Cineplex affirme prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la sécurité des clients, mais n’indique pas de mesures précises à propos des salles pouvant accueillir plus de 250 spectateurs. Croisés hier après-midi à l’extérieur du cinéma Quartier latin, des cinéphiles étaient incrédules : « Il y a clairement un vent de panique, a dit Sylvie Gagnon. Je travaille en milieu communautaire et je suis en contact avec des personnes itinérantes, je n’ai donc aucune crainte face à la maladie. » Pierre Loranger éprouvait de son côté davantage d’inquiétude : « J’y ai pensé, mais comme nous étions sept dans la salle, il n’y a pas vraiment de problème », a-t-il indiqué. Mario Fortin, directeur du Cinéma Beaubien, du Cinéma du Parc et du Cinéma du Musée, précise que cette dernière salle, seule de son réseau contenant plus de 250 sièges, pourrait fonctionner quand même sur un mode plus restrictif.

Théâtre et danse : peu de spectacles épargnés

PHOTO YVES RENAUD, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE DU NOUVEAU MONDE Le Théâtre du Nouveau Monde annule les représentations de la pièce Les trois sœurs.

Les directions des théâtres et des compagnies de danse prennent la mesure de la crise de la COVID-19. À la suite de la demande du gouvernement du Québec, le Théâtre du Nouveau Monde annule les représentations de la pièce Les trois sœurs. « Nous espérons que le report ne durera pas plus de 14 jours », précise la directrice du TNM, Lorraine Pintal. La Place des Arts annonce « l’arrêt de tous ses spectacles et autres activités publiques jusqu’à nouvel ordre », dont la pièce Les enfants chez Duceppe et la série à l’affiche de Danse Danse. Les détenteurs de billets pour les spectacles annulés seront remboursés. À l’Agora de la danse et à Tangente, les spectacles sont toujours à l’affiche. La salle de 160 places n’est pas visée par l’interdiction, mais la direction a accru la fréquence des nettoyages et remboursera les détenteurs de billets qui ne souhaitent plus assister à un spectacle. À Québec, le Grand Théâtre et le Trident annulent toutes leurs activités jusqu’au 29 mars. Finalement, les compagnies membres de Théâtres associés (dont le Centre du Théâtre d’Aujourd’hui, le Rideau Vert, La Bordée et le Théâtre Denise-Pelletier) doivent se réunir jeudi soir pour analyser la situation et examiner les différentes possibilités.

Humour : tournées chamboulées

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe de production de Julien Lacroix a annoncé qu’il annulait toutes les représentations de son spectacle Jusqu’ici tout va bien, jusqu’à nouvel ordre.

De nombreux humoristes doivent revoir l’horaire de leurs tournées, de leur propre initiative ou en raison des fermetures de salles. L’équipe de production de Julien Lacroix a annoncé jeudi sur Instagram qu’il annulait toutes les représentations de son spectacle Jusqu’ici tout va bien, jusqu’à nouvel ordre. Rachid Badouri, Simon Gouache et Simon Leblanc annulent tous leurs spectacles à venir au mois de mars. Philippe Bond reporte ses spectacles de ce week-end à L’Olympia de Montréal. Le théâtre Gilles-Vigneault, à Saint-Jérôme, a fermé ses portes pour les deux prochaines semaines. Le spectacle des Denis Drolet, d’Olivier Martineau ainsi que le spectacle-bénéfice pour Leucan animé par Dominique Paquet sont reportés à des dates ultérieures. Pour l’instant, l’Étoile du DIX30, à Brossard, a annulé ses représentations jusqu’au week-end : le spectacle de Martin Petit prévu jeudi et celui de Mario Tessier, vendredi, sont reportés. La présence du Français Kev Adams, le 22 mars, est repoussée d’une année, soit au 7 mars 2021. Par ailleurs, la captation devant public de l’émission La soirée est (encore) jeune cette fin de semaine, au bar Chez Roger, à Montréal, se fera à huis clos.

Littérature : évènements touchés

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La Grande Bibliothèque demeure ouverte à Montréal, mais la direction demande au public d’éviter de la fréquenter.

Il n’y aura pas de Salon du livre de Trois-Rivières le 26 mars prochain. « C’est une décision crève-cœur, mais nous n’avons pas vraiment le choix », explique la directrice de l’évènement, Julie Brosseau, qui s’est pliée aux directives du premier ministre Legault. Du côté du Salon international du livre de Québec, on dit « faire des vérifications » avant de prendre une décision définitive qui sera annoncée « dans les meilleurs délais », selon un communiqué diffusé par l’organisation. À Montréal, les responsables du festival littéraire Metropolis Bleu et du Gala des prix des libraires, deux évènements prévus début mai, suivent l’évolution des choses. La plupart des visites d’auteurs, ici ou à l’étranger, sont compromises, et beaucoup ont été annulées. Pour certains éditeurs, le coronavirus a également des répercussions sur la production et les sorties de livres. « Nous n’avons rien reçu de la Chine depuis un mois et demi », note la relationniste d’Albin Michel à Montréal, Anne-France Martin. Enfin, la Grande Bibliothèque demeure ouverte à Montréal, mais la direction demande au public d’éviter de la fréquenter.

Arts visuels : galeries et musées ouverts, mais...

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Le Musée des beaux-arts de Montréal a décidé de limiter à 250 le nombre de personnes par salle d’exposition.

Les galeries d’art et musées du Québec demeurent ouverts… tout en prenant des mesures préventives. Le Musée des beaux-arts de Montréal a décidé de limiter à 250 le nombre de personnes par salle d’exposition. Mais ses concerts, conférences et films sont annulés jusqu’au 25 mars. Le Musée d’art contemporain de Montréal a augmenté ses stations désinfectantes et annulé sa Nocturne du 20 mars. Au McCord, les activités familiales et culturelles sont annulées jusqu’au 31 mars. La Foire Papier n’a pas encore pris de décision quant à savoir si elle se tiendra du 24 au 26 avril. Le galeriste Pierre-François Ouellette a annulé son vernissage d’exposition inuit, mercredi, tout comme la galerie Bradley Ertaskiran pour ses expos de Vikky Alexander et de Rick Leong. À la galerie d’Este, le directeur, Alex Leibner, suit la situation. « Si les cas de coronavirus augmentent encore, je vais considérer l’annulation des vernissages, car il faut protéger le public en priorité. »