Mort du fils aîné de Tolkien, infatigable promoteur de son héritage littéraire

(Paris) Le fils aîné du romancier britannique J. R. R. Tolkien, auteur de The Lord of the Rings, est mort dans la nuit de mercredi à jeudi en France à 95 ans, après s’être consacré pendant des décennies à l’héritage littéraire de son père, ont annoncé la Fondation Tolkien et le quotidien Var Matin.