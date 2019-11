Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Quoi voir ? Nos journalistes présentent leurs suggestions.

Musique : Orchestre du Conservatoire de musique de Montréal

Une belle occasion d’aller entendre les musiciens en devenir que ce concert de l’Orchestre symphonique du Conservatoire de musique de Montréal. L’ensemble, sous la direction du chef Jacques Lacombe, présentera un programme intitulé Bernstein et Gershwin : les visages de l’Amérique, un menu qui saura certainement plaire à tout le monde. Sera mis en lumière aussi le talent de deux étoiles montantes de la musique : la violoniste Lynette Israilian ainsi que la chef Léa Moisan-Perrier.

À la Maison symphonique, le 22 novembre, 19 h.

Consultez le site du Conservatoire : https://placedesarts.com/fr/evenement/bernstein-et-gershwin-les-visages-de-l%E2%80%99am%C3%A9rique

Musique : Martha Wainwright en tournée au Québec

PHOTO CARL LESSARD, FOURNIE PAR LE THÉÂTRE OUTREMONT Martha Wainwright

La chanteuse Martha Wainwright amorce une nouvelle tournée mardi soir, au théâtre Outremont, qui la mènera un peu partout au Québec jusqu’au printemps. Dans ce spectacle bien nommé Body and Soul, l’ardente auteure-compositrice-interprète chantera des pièces qui figurent sur ses albums, mais aussi des morceaux inédits. En première partie : La Force, avec qui elle devrait aussi partager quelques chansons, en plus de recevoir des invités spéciaux.

À l’Outremont, le 26 novembre, 20 h.

Consultez le site du théâtre : http://www.theatreoutremont.ca/fr/evenement/body-and-soul-martha-wainwright-la-force-en-premiere-partie/

Exposition : Clémence s’expose

PHOTO JESSICA GARNEAU, LA TRIBUNE Clémence DesRochers

Mille bravos à la maison de la culture Pointe-aux-Trembles, qui a mis la main sur la très belle exposition consacrée à la grande Clémence DesRochers. Dessins, extraits de chansons et de monologues, photographies et documents d’archives racontent le riche parcours de celle qui a su si bien manier le verbe, autant pour émouvoir que pour faire rire. Créée à l’été 2018 au Musée des beaux-arts de Sherbrooke, ville natale de l’artiste, l’exposition De la factrie au musée met à l’honneur la poésie de l’artiste et le monde de l’enfance, un univers que Clémence a toujours chéri. « Je détestais l’école. J’haïssais les mathématiques. Moi, j’étais bonne dans deux choses : la composition et la récréation », aime-t-elle à dire. Qui aurait dit que la corde à danser formerait une si grande auteure ?

De la factrie au musée, à la maison de la culture Pointe-aux-Trembles, jusqu’au 23 février 2020.

Consultez le site de l’événement : http://ville.montreal.qc.ca/culture/maison-de-la-culture-pointe-aux-trembles

Festival : Une tannante de bonne idée

IMAGE FOURNIE PAR THARA COMMUNICATIONS La troupe de danse À travers mes yeux

Les enfants de 4 à 11 ans sont conviés dans le Vieux-Terrebonne où se déroulent, jusqu’à dimanche, Les Rendez-vous des tannants. Ce festival propose musique, théâtre, conte, marionnettes et art numérique aux familles, à prix doux (maximum 10 $ par billet). À 15 h 30, samedi, le dynamique et coloré spectacle de danse À travers mes yeux est donné au théâtre du Vieux-Terrebonne, tandis qu’à 16 h, dimanche, c’est Marie-Annick Lépine des Cowboys Fringants qui présente plusieurs instruments lors du concert La petite sorcière gentille. Pour les tannants qui n’ont pas froid aux yeux (ni au reste du corps !), la production de lumière laser Boréalis a lieu samedi soir, à l’extérieur.

Consultez le site du théâtre : http://tannants.ca/les-rendez-vous/

Exposition : Des ordures magnifiées

PHOTO FOURNIE PAR L’ATELIER D’ART MÉTÈQUE Caminante/Wayfarer, d’Ivan Atehortua, est composée d’objets que l’artiste a ramassés dans la rue, au fil de ses promenades.

Inspiré par la grande marche pour le climat et le passage de Greta Thunberg à Montréal en septembre dernier, l’Atelier d’art Métèque a lancé un défi aux artistes : Comment créer avec moins ? Comment faire de l’art en générant le minimum de déchets, en réutilisant les ordures et en remettant en question ce qui peut être réutilisé pour créer de la beauté ? Plusieurs artistes ont répondu à l’appel. Leurs créations sont exposées à l’Atelier d’art Métèque, dans le cadre de l’exposition g-ART-bage : réduire et réutiliser, jusqu’au 13 décembre. On peut notamment y voir les œuvres du peintre Peter Aitkens, de la sculpteure Mona Rutenberg et des artistes pluridisciplinaires Vera Dávid-Hesler et Ivan Atehortua.

g-ART-bage : réduire et réutiliser, à L’Atelier d’art Métèque, jusqu’au 13 décembre.

Consultez le site de l’événement : http://meteque.ca/

Humour : Jean-François Mercier pour un soir

PHOTO OLIVIER PONTBRIAND, ARCHIVES LA PRESSE Jean-François Mercier

La troisième tournée de l’humoriste Jean-François Mercier passe par L’Olympia ce samedi. Lancé au début de l’automne (presque sans promotion), le spectacle En cachette amène le coauteur des Bougon à sortir de sa zone de confort sur scène et à se dévoiler à son public. Il ne se gêne pas non plus pour aborder des tabous, comme il l’a toujours fait. Pour un public averti. Une supplémentaire est déjà annoncée au Cabaret du Casino de Montréal le 24 avril 2020.

À L’Olympia, le 23 novembre, 20 h.

Consultez le site de l’humoriste : https://jeanfrancoismercier.com/