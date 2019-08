Sorties de la semaine

Le week-end est à nos portes. Quoi faire ? Nos journalistes vous présentent leurs suggestions.

Musique et famille L'International de montgolfières On ne se déplace pas seulement à l'International de Saint-Jean-sur-Richelieu pour assister à une envolée de montgolfières. Dans la journée, les plus jeunes peuvent voir « en vrai » Ari Cui Cui ou la distribution de l'émission Salmigondis, tandis qu'en soirée, des vedettes anglo-saxonnes comme Sean Kingston, Akon et Walk Off The Earth et des artistes québécois comme 2Frères, Koriass, Ariane Moffatt et Coeur de pirate font voir des étoiles à leurs parents. À Saint-Jean-sur-Richelieu, du 10 au 18 août - Frédéric Murphy, La Presse

Agrandir Le chef de l'Orchestre de la Francophonie, Jean-Philippe Tremblay PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE

L'OF à la Maison symphonique Depuis deux mois, 68 musiciens de 18 à 30 ans, canadiens ou venant de divers pays, vivent l'expérience de l'académie musicale de l'Orchestre de la Francophonie (OF). Pour célébrer la fin de cet été fait de formation, d'échanges et d'enrichissement, ils se produiront dans le cadre d'un grand concert à la Maison symphonique. Sous la direction du chef Jean-Philippe Tremblay, qui a fondé l'OF en 2001, l'ensemble jouera la Symphonie no 6 en la majeur de Bruckner ainsi que le Concerto pour piano no 2 en la majeur de Liszt, en compagnie de la soliste invitée Anne-Marie Dubois. Comme le veut la tradition, une création sera au programme, soit Animal Machine, du jeune compositeur québécois Alexandre David. Une chance de voir aujourd'hui les musiciens professionnels de demain. - Natalia Wysocka, La Presse À la Maison symphonique, le 14 août à 19 h 30 Littérature

Agrandir Le premier Festival de littérature jeunesse de Montréal a lieu dimanche au parc de la Marina d'escale de Lachine. ILLUSTRATION FOURNIE PAR LE FESTIVAL DE LITTÉRATURE JEUNESSE DE MONTRÉAL

Premier Festival de littérature jeunesse de Montréal Le premier Festival de littérature jeunesse de Montréal a lieu dimanche au parc de la Marina d'escale de Lachine, au bord du lac Saint-Louis. Au programme : des rencontres avec des auteurs et illustrateurs adorés des enfants (Elise Gravel, Simon Boulerice et Jacques Goldstyn), des ateliers d'écriture, du théâtre et un concours de slam. Ce festival consacré aux jeunes est une création de l'équipe du blogue littéraire Page par page. - Marie Allard, La Presse Évènement

Agrandir L'embrasement de la structure est spectaculaire, mais déconseillé aux enfants en bas âge. PHOTO FOURNIE PAR LA FALLA