Réécoutez le webinaire sur l'intelligence artificielle et les entreprises

Le webinaire, d'une durée de 60 minutes, a été présenté gratuitement en direct en ligne. Les participants inscrits ont pu échanger et poser leur question durant la conférence, animée par le journaliste Jean-Thomas Léveillé.

Les participants présents étaient :

Margaux Luck, MILA

Margaux Luck est docteur en bio-informatique et chercheuse appliquée, Transfert technologique, au Mila - Institut québécois d'intelligence artificielle. Sa mission consiste à résoudre des problèmes concrets par la recherche, à effectuer des transferts technologiques, et à former des employés du secteur privé dans l'utilisation de l'apprentissage profond dans leur vie professionnelle. À travers sa spécialisation dans le domaine médical, elle est membre de la communauté IA pour l'humanité et de la branche médicale du Mila pour lequel elle a participé à des projets phares tels que la prédiction du taux de succès du transfert du rein. Elle est par ailleurs co-organisatrice de l'atelier « NIPS 2018 AI for Social Good ».

Etienne de Villers, Tootelo

Passionné par la technologie et les données comme outils de prise de décision, Etienne de Villers a démarré en 2016 la pratique d'intelligence d'affaires chez Tootelo, l'entreprise qui chapeaute notamment le service Bonjour Santé. De concert avec le MILA, il a dirigé avec brio le premier projet d'intelligence artificielle chez Tootelo. Accès20, un service prédictif du temps d'attente, a attiré l'attention du géant médiatique Bloomberg. Tootelo, établie à Boucherville, est une alliance d'intraprises au service de l'innovation en technologies de l'information et de la communication (TIC).

Antoine Proteau, APN

Antoine Proteau occupe présentement le poste de Directeur Data Science chez APN Inc., un atelier d'usinage de Québec qui conçoit et fabrique des pièces complexes pour le secteur aéronautique. APN cherche à exploiter le plein potentiel de l'industrie 4.0 en associant à chaque pièce produite son historique de données critiques. L'objectif d'Antoine Proteau est de valoriser l'utilisation des données de l'entreprise au profit des processus décisionnels ainsi que d'implanter des méthodes issues du domaine de l'intelligence artificielle. Détenteur d'un baccalauréat en administration des affaires et d'une maîtrise en génie, M. Proteau entreprend présentement un doctorat en génie dont l'objectif est de prédire, en temps réel, la qualité d'un produit usiné à partir des signaux de fabrication en développant un modèle basé sur l'apprentissage machine.

