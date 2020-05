Depuis un mois, deux montréalais organisent des livraisons de nourriture dans plusieurs hôpitaux du Grand Montréal afin d’apporter un peu de douceur et de réconfort dans le quotidien du personnel hospitalier.

La Presse

« On voulait montrer aux soignants que la population est solidaire, et leur apporter un moment de répit dans leur combat contre la COVID-19 », expliquent les deux organisateurs de la collecte Raphaël Donay et Maud Pidou. Grâce à la générosité de leur réseau, ils ont rapidement récolté 3500$ pour débuter les livraisons.

PHOTO FOURNIE PAR RAPHAËL DONAY ET MAUD PIDOU Livraison au CHUM

Enthousiasmés par l’initiative, plusieurs restaurateurs de Montréal ont accepté de collaborer pour mener à bien ce projet : « Les repas doivent être emballés en portion individuelle pour respecter les règles sanitaires. Les restaurateurs comprennent parfaitement les contraintes et sont souvent très heureux de pouvoir aider. »

PHOTO FOURNIE PAR RAPHAËL DONAY ET MAUD PIDOU Livraison à l'Hôpital général juif.

Ainsi, ce sont des centaines de soignants, mais aussi le personnel d’hygiène et les équipes de sécurité, de plusieurs services de soins du CHUM et de l’Hôpital Général Juif, ainsi que l’Hôpital Mont Sinaï qui ont pu bénéficier d’une pause bien méritée. « On a de très bons retours, le personnel apprécie vraiment notre geste et on espère pouvoir continuer à leur montrer notre gratitude », affirment M. Donay et Mme Pidou, qui appellent à de nouveaux dons.