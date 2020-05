Dans le cadre de la grande Opération Réconfort lancée en avril dernier, St-Hubert et ses franchisés se sont engagés à supporter des héros locaux, des gens dans le besoin et des organismes fortement sollicités en offrant 10 000 repas à travers les différentes communautés.

La Presse

En date du 15 mai, et ce chiffre ne cesse d’augmenter, le groupe en est à à 11 410 boîtes jaunes distribuées gratuitement par ses franchisés et les équipes en restaurant.

St-Hubert s'investit dans un mouvement d'entraide et de générosité sociale grâce au lancement de sa chaîne de réconfort Livrez au suivant. Chaque jour, 100 repas St-Hubert ont été livrés sans frais à 100 personnes. Via la page Facebook officielle de St-Hubert, ses abonnés étaient invités à proposer le nom d'une personne qui mérite un repas St-Hubert. L'initiative perdurera 100 jours, mais le total prévu de 10 000 repas offerts sera largement dépassé. Ce projet vise à briser l'isolement, et surtout, à remercier des citoyens qui se démarquent en ces temps difficiles.

PHOTO FOURNIE PAR SAINT-HUBERT Livraison à la résidence L'Oasis d'Abbée

Du côté des 75 franchisés St-Hubert, nombreux sont ceux qui avaient déjà fait don de repas à des associations ou à des employés du milieu hospitalier depuis le début des événements.

Toutes ces livraisons ont été effectuées de manière on ne peut plus sécuritaire grâce au service de livraison zéro contact de St-Hubert. Les ajustements apportés à l'offre habituelle de St-Hubert ont permis de maintenir près de 3000 emplois à travers son réseau de restaurants et 99 emplois au centre d'appel situé à Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR SAINT-HUBERT Livraison à l'Hôtel-Dieu de Saint-Jérôme.

Le Groupe St-Hubert comprend deux divisions, la restauration et l'alimentation. Ses deux sièges sociaux sont situés au Québec, à Laval et à Boisbriand. Fondée en 1951 à Montréal, Les Rôtisseries St-Hubert Ltée comprend aujourd'hui 124 rôtisseries au Québec, en Ontario et au Nouveau-Brunswick, et sert plus de 31 millions de repas annuellement. Groupe St-Hubert, c'est également une division Détail qui fabrique et distribue plusieurs produits alimentaires, entre autres sous la marque St-Hubert, mais aussi sous les autres marques de restaurant de RECIPE Unlimited Corporation : sauces, soupes, côtes levées, tourtières et pâtés au poulet. L'entreprise détient une longue tradition d'innovation et s'applique constamment à satisfaire les besoins de ses clients. La Fondation St-Hubert, quant à elle, a comme mission de contribuer au mieux-être des communautés. Depuis 2012, près de 500 organismes ont reçu son soutien et plus de 6 millions de dollars ont été redistribués.