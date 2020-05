Le 8 mai dernier, pour la Journée mondiale du cancer de l’ovaire et pour souligner la fête des Mères, la Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) a d’annoncé qu’elle a reçu un don de 50 000$ pour appuyer le travail de la Dre Lucy Gilbert du CUSM, visant à ce que toutes les femmes puissent subir un test de dépistage du cancer de l’ovaire et du cancer de l’endomètre au stade le plus précoce possible.

La Presse

« Il y a quelques mois, j’ai été invitée à contribuer à cette cause qui me tient à coeur. Ma famille et moi avons donc décidé de passer à l’action pour protéger la santé des femmes et nous espérons ainsi inciter d’autres personnes à se joindre à nous », a déclaré Geneviève Biron, présidente et chef de la direction de Biron Groupe Santé. « Ma tante Diane est décédée d’un cancer de l’ovaire, et elle manque à notre famille à tous les jours. Par ce don, nous lui rendons hommage en prenant position contre ce cancer et en investissant pour sauver la vie d’innombrables femmes. »

Ce don de 50 000$ contribuera à la campagne de la Fondation du CUSM qui vise à recueillir deux millions de dollars pour le projet DOvEE : Arrêtez le tueur sournois.

« Ce don est un geste remarquable », a déclaré Julie Quenneville, présidente de la Fondation du CUSM. « Il transmet un message d’espoir aux mères et à toutes les femmes qui nous entourent, et leur fait la promesse que nous n’abandonnerons pas tant que nous n’aurons pas arrêté le tueur sournois, une fois pour toutes. »

La Dre Gilbert et son équipe ont mis au point un test qui offre une façon sécuritaire et minimalement invasive pour dépister le cancer de l’ovaire et le cancer de l’endomètre à un stade plus précoce que ce que permettent les tests actuellement disponibles, ce qui pourrait améliorer les taux de survie.

« Grâce à la générosité et à l’engagement de nos donateurs, la Fondation du CUSM a recueilli 1,2 million de dollars jusqu’à maintenant pour cette campagne », a ajouté Norman Steinberg, président du conseil d’administration de la Fondation du CUSM. « Nos bénévoles dévoués sont déterminés à fournir à la Dre Gilbert les fonds manquants nécessaires pour mener le test DOvEEgene jusqu’à l’étape des essais cliniques finaux. Ce don arrive à un moment essentiel, et nous espérons qu’il incitera d’autres personnes à se joindre à nous. »

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au CUSM.