Le 1er mai dernier, Amazon s'est engagée à verser trois millions de dollars canadiens pour soutenir ceux qui sont les plus touchés par la crise de la COVID-19 au Canada.

La Presse

Ce montant inclut 1,5 million de dollars qui iront aux dons de secours à la Croix-Rouge canadienne, à Centraide Canada et aux Banques alimentaires du Canada. En outre, Amazon a créé un fonds de 1,5 million de dollars pour soutenir les organisations locales dans les communautés où ses employés vivent et travaillent. Ces fonds permettront aux banques alimentaires de soutenir l'achat d'équipements de protection pour les hôpitaux locaux.

Ce don vient compléter le travail que les équipes d’Amazon effectuent déjà dans tout le Canada pour soutenir les efforts de secours dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Des personnes de toute l’entreprise se mobilisent ainsi pour aider localement.

Notamment, Amazon s'appuie sur son réseau d'exécution et ses partenaires de services de livraison pour expédier les équipements essentiels aux professionnels médicaux de première ligne dans tout le pays au nom du gouvernement du Canada.

Les centres de traitement des commandes dans tout le pays et et le centre de données Amazon Web Service (AWS) à Montréal ont répondu aux demandes de la communauté en matière d'équipement de protection individuelle (EPI) et de matériel pour les centres pour personnes âgées et les hôpitaux, tandis que les magasins Whole Foods Market ont fait des dons aux partenaires communautaires locaux.

Audible divertit les gens grâce à une variété de titres disponibles gratuitement, dont les lauréats du prix Giller, et des centaines de livres audio adaptés pour une écoute en famille à la maison. Amazon Music soutient également un programme de subventions pour les artistes par le biais du Unison Benevolent Fund.

Amazon.ca a pris de nombreuses mesures pour soutenir les entreprises de toutes tailles touchées par la COVID-19 - en offrant des exemptions pour certains frais, en interrompant le remboursement des prêts, en fournissant des mises à jour régulières et des conseils par le biais de canaux de communication directs, et en assouplissant les politiques concernant les mesures de performance liées à l'expédition afin d'atténuer les répercussions sur la santé du compte du vendeur. En parallèle, AWS fournit des crédits qui aident à couvrir les coûts du nuage tout en permettant aux organisations de se relever rapidement et d'adapter leurs outils et leurs infrastructures pour continuer de fonctionner. AWS contribue également à accélérer les projets de recherche sur la COVID-19.

Amazon Canada emploie plus de 10 000 personnes à travers le pays, qui appuient Abe Books, Amazon.ca, Amazon Advertising, Amazon Music, Audible, AWS, AWS Thinkbox, Prime Video Canada, Whole Food Market Stores et deux centres de développement à Vancouver et Toronto.