Le président-directeur général de la Fondation du Grand Montréal (FGM), Yvan Gauthier, a dévoilé le 28 avril dernier de nouvelles informations relatives au Fonds Collectif COVID-19 de la FGM.

La Presse

Depuis le lancement du Fonds au début d'avril, 30 organismes se sont partagés jusqu'à maintenant un peu plus de 300 000$. Parmi ces organismes, plus de la moitié assurent un soutien immédiat aux personnes en situation d'itinérance ou œuvrent dans la lutte à l'insécurité alimentaire dans la région métropolitaine. Des organismes travaillant en santé mentale seront également soutenus.

À titre d'exemples, la Fondation Tel-Jeunes, la Maison Bleue, l’Accueil Bonneau, Spectre de rue et la Fondation des Auberges du Cœur sont parmi les organismes bénéficiaires de ces deux premières vagues de subventions. La liste complète des organismes ainsi soutenus est publiée sur le site de la FGM et sera mise à jour hebdomadairement.

Grâce à une contribution supplémentaire de la FGM à hauteur de 400 000$, ainsi qu'à l'appui de nouveaux créateurs de fonds orientés à la Fondation et de contributions du public (cliquez ici pour consulter la liste des donateurs à ce jour), le Fonds Collectif COVID-19 a franchi la barre d'un million de dollars récoltés depuis la première moitié du mois d'avril.

« Je tiens à remercier toutes les fondations et les mécènes ayant répondu à notre appel pour soutenir le Fonds. À un moment où la communauté du Grand Montréal a plus que jamais besoin de notre aide, votre engagement et votre générosité font chaud au cœur », a déclaré M. Gauthier.

Le Fonds Collectif COVID-19 a aussi pour objectif de concerter les fondations et les organismes impliqués sur les orientations et les critères d’attribution des subventions. Dix fondations privées et publiques font partie d'un comité d’orientation, auquel participent Centraide du Grand Montréal et la Croix-Rouge canadienne afin de partager les informations et les expériences. « Cette concertation est essentielle dans le but d'optimiser l'impact des subventions sur le terrain », a précisé Yvan Gauthier.

Il est possible de contribuer au Fonds Collectif COVID-19 directement sur le site web de la FGM. « Nous sollicitons toujours l'appui de tous nos partenaires philanthropiques dans le Grand Montréal, fondations et mécènes. Le caractère extraordinaire de la situation actuelle requiert une mobilisation tout aussi extraordinaire », a-t-il ajouté.

Les dons au Fonds Collectif COVID-19 peuvent être sans restriction, ou être dirigés vers l'un ou l'autre des secteurs suivants, soit la santé, l'éducation, la culture, l'environnement et le développement social, en portant une attention particulière à la situation des enfants et des personnes vulnérables. Les organismes communautaires de tous les secteurs qui ont besoin d'aide immédiate, ou qui prévoient se retrouver en difficulté au lendemain de la crise et sont à la recherche de soutien pour planifier la relance, peuvent encore soumettre une demande à la FGM par le biais des formulaires en ligne disponibles ici.

La Fondation du Grand Montréal (FGM) engage les individus, les familles et les organismes à soutenir leur communauté par la création de fonds pour appuyer des causes choisies dans tous les secteurs. La Fondation publie le rapport Signes vitaux du Grand Montréal, fait fructifier les actifs de près de 650 fonds, guide les donateurs et apporte un soutien aux organismes de bienfaisance de la communauté. Membre du réseau des 191 fondations communautaires du Canada, elle encourage la philanthropie comme levier important du mieux-être du Grand Montréal.