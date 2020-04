Énergir lance un mouvement de solidarité auprès de ses employés et en soutien aux Cuisines Solidaires, une initiative innovante et rassembleuse portée par la Tablée des Chefs, un partenaire de longue date.

La Presse

En collaboration avec les Banques alimentaires du Québec, ce projet mobilise des restaurateurs d'ici afin de cuisiner plus de 1,6 million de repas pour des milliers de Québécois touchés par l'insécurité alimentaire accentuée par la crise de la COVID-19. Les dons amassés permettront de soutenir financièrement ceux qui mettront la main à la pâte en les récompensant de 1$ par portion préparée.

Dès le début de la pandémie, Énergir a répondu présente à l'appel des organismes dans le besoin en effectuant des dons à différents fonds d’urgence, dont Les Banques alimentaires du Québec, Centraide du Grand Montréal et la Croix-Rouge. Devant les enjeux criants liés à la sécurité alimentaire, ainsi que le contexte difficile pour les restaurateurs qui se sont vus contraints de fermer leurs portes en raison de la pandémie, Énergir souhaite poursuivre son action communautaire en soutenant à la fois les plus démunis et les propriétaires et travailleurs de restaurants qui font face à de grands défis.

« C'est avec une sincère volonté d'en faire plus que la grande famille d'Énergir s'unit pour avoir le plus grand impact possible pendant cette période de crise. Les hommes et les femmes derrière Énergir ont ainsi été invités à contribuer en faisant un don personnel, dans le respect de leur situation. Nos partenaires syndicaux et nos actionnaires sont solidaires et se joignent également à notre mouvement d'entraide », déclare Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec chez Énergir.

Les fonds amassés seront plus spécifiquement dirigés vers les restaurateurs de petite taille, qui rencontrent des défis importants pour la poursuite de leurs activités. Pour plusieurs, ce projet permet de ramener au travail des employés mis à pied.

« La crise que nous traversons a des impacts graves dans nos communautés et nous voulions aider les Québécois les plus vulnérables. Aujourd'hui, plus que jamais, La Tablée des Chefs remplit sa mission de nourrir les gens dans le besoin. Les Cuisines Solidaires ont vu le jour grâce à une implication sans précédent de chefs et d'acteurs du secteur agroalimentaire et de la transformation alimentaire en collaboration avec les Banques Alimentaires du Québec. Tous ont répondu positivement et rapidement à l'appel à la solidarité. L'implication des employés d'Énergir s'inscrit dans un élan de générosité de la part de nombreux partenaires publics et privés, de chefs, cuisiniers, restaurateurs ainsi que des plus grandes institutions ! », souligne Jean-François Archambault, directeur général et fondateur de La Tablée des Chefs

Les résultats de cette mobilisation seront annoncés dans les prochaines semaines.

La Tablée des Chefs est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de nourrir les personnes dans le besoin et de développer l'éducation culinaire des jeunes.

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé.