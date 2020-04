Ingénia Technologies a offert le 21 avril dernier à l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont l’équipement nécessaire afin d’adapter une partie de son bloc opératoire pour qu’il puisse accueillir des patients atteints de la COVID-19.

La Presse

De concert avec l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont (HMR), Ingénia Technologies a conçu et produit une centrale de traitement d’air permettant de transformer une partie du bloc opératoire en un environnement à pression négative capable de recevoir des patients touchés par la COVID-19.

PHOTO FOURNIE PAR INGÉNIA Arrivée de la centrale de traitement de l’air à l’HMR.

Afin d’empêcher la propagation du virus, il est essentiel d’isoler du reste de l’hôpital les secteurs potentiellement contaminés où se trouvent les malades. Pour ce faire, une centrale de traitement d’air, équipée d’un système de filtration à très haute efficacité (HEPA) et d’un revêtement antimicrobien, a été installée dans la section du bloc opératoire à transformer en environnement à pression négative. Tout en permettant d’isoler l’espace, cette installation, opérationnelle depuis le mercredi 15 avril, permet qu’aucun contaminant ne soit rejeté à l’extérieur.

PHOTO FOURNIE PAR INGÉNIA La grue s’apprête à soulever la centrale de 1450 Kg pour la déposer sur le toit.

En temps normal, le cycle de production pour ce genre d’installation est de 8 à 12 semaines. Devant l’urgence de la situation, Ingénia a réduit ce délai à moins d’une semaine.

Pour y arriver, la compagnie a mis toutes les ressources nécessaires en action et a même transformé des ventilateurs prévus pour le marché américain afin de les adapter au voltage québécois.

PHOTO FOURNIE PAR INGÉNIA La grue dépose la centrale sur le toit de l’hôpital.

« Au-delà de la valeur du don, c’est aussi un défi qu’Ingénia s’est engagé à relever pour contribuer au combat que nous menons tous contre la COVID-19 », a dit Giuseppe Racanelli, président, Ingénia Technologies.

Cette opération a été rendue possible par la collaboration de nombreux fournisseurs de l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont : Siements, Moteur électrique Laval, Méca Contrôle, Normand Leboeuf, Ingénieur structure, chez Norda Stelo, et toute l’équipe de Yoan Harvey, chef de secteur – entretien et fonctionnement, Service des Installations Matérielles, du CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal.

PHOTO FOURNIE PAR INGÉNIA L’équipe raccorde la centrale au système de l’hôpital.

Située à Mirabel, Ingénia Technologie est une compagnie manufacturière utilisant des technologies de pointe pour la conception et la fabrication de systèmes de chauffage, ventilation et air conditionné (CVAC) pour les bâtiments industriels et institutionnels.

Reconnu au Québec, et dans toute l’Amérique du Nord, pour la qualité de ses systèmes, Ingénia est un joueur incontournable des secteurs de la santé. Au Québec, l’entreprise a été au cœur de nombreux projets d’envergure tels que le CUSM, le centre de recherche du CHUM, l'hôpital du Sacré-Coeur, le CHU Sainte-Justine, le CHU de Québec-Université Laval et Medicago.

PHOTO FOURNIE PAR INGÉNIA Un sas isole de manière étanche la zone COVID-19.

En plus du milieu hospitalier, Ingénia dessert les domaines de l’industrie pharmaceutiques, des sciences de l’éducation, de l’agroalimentaire, ainsi que des immeubles de bureaux. Ingénia dispose également d’une expertise dans les applications de niche telles que musées et salles symphoniques.