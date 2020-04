La Fondation de la famille Nanji a remis 1,6 million de dollars en dons jumelés à 16 fondations d’hôpitaux d’un bout à l’autre du pays pour appuyer les soins critiques aux patients et arrêter la propagation de la COVID-19.

Par leur geste, nos donateurs espèrent encourager le plus de gens possible à se joindre à eux et à la communauté médicale afin de mettre un frein à la pandémie.

« Cette grande générosité de la famille Nanji nous donne l'opportunité, de tous ensemble, pouvoir faire la différence. Les fonds recueillis permettront de répondre à nos besoins criants d'équipements et de soutenir la recherche afin d'appuyer les professionnels du CHUM dans leur combat contre la pandémie », souligne Julie Chaurette, présidente et directrice générale de la Fondation du CHUM.

« Ce don constitue un exemple éloquent de ce qui rend notre pays aussi unique et précieux. C’est un symbole puissant du soutien accordé à l’excellence de notre système de santé dans l’ensemble du Canada », a déclaré Julie Quenneville, présidente de la Fondation du CUSM. « Notre communauté, et tous les Canadiens, devraient être inspirés par la famille Nanji et son legs philanthropique à la communauté médicale. »

Par son don, la famille Nanji souhaite encourager d’autres fondations familiales canadiennes à contribuer à combattre la COVID-19. « Tous ceux d’entre nous qui en sont capables devraient donner en ces temps difficiles », a indiqué Nimi Nanji-Simard. « Nous devons partager nos ressources. »

Les fondations des hôpitaux de Montréal offrent actuellement un soutien d’urgence aux patients et aux membres du personnel, et contribuent au financement initial nécessaire au dépistage rapide ainsi qu’à la mise au point de traitements et de vaccins pour la COVID-19.

La Fondation du CHUM a pour mission d’assurer au CHUM une source de financement complémentaire. Elle contribue ainsi à en faire une référence internationale en soins, en enseignement, en recherche et en promotion de la santé. La Fondation du CHUM agit comme catalyseur et véritable force motrice dans la réalisation de la mission du CHUM grâce à une multitude d’initiatives, d’activités de collecte de fonds (publipostages, sollicitations auprès de donateurs particuliers, de fondations privées et d’entreprises) et à sa campagne majeure de financement. Elle organise également des activités-bénéfices dont la renommée est maintenant établie et s’autofinance grâce à des revenus tirés de ses diverses initiatives complémentaires, parmi lesquelles sa Clinique Santé-voyage.

La Fondation du Centre universitaire de santé McGill (CUSM) recueille des fonds pour appuyer l’excellence des soins aux patients, la recherche et l’enseignement au CUSM. Fruit d’un partenariat entre le CUSM et l’Université McGill, MI4 regroupe des intervenants de plusieurs campus, hôpitaux, instituts et laboratoires. L’équipe MI4 est unie par un plan pour régler les problèmes de santé les plus urgents, et changer le cours de la vie des patients et celui de la médecine. En collaboration avec l’Université McGill, la Fondation du CUSM vise à recueillir 120 millions de dollars pour appuyer MI4 dans le cadre de sa campagne Osez rêver : Résoudre les énigmes les plus meurtrières de l’humanité.