Sachant que COVID-19 aura un impact financier sur tous les organismes communautaires locaux et que la demande pour leurs services augmentera considérablement dans les jours, semaines et mois à venir, Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île a mis en place le Fonds de Solidarité de l’Ouest-de-l’Île.

La Presse

En moins de trois semaines, le Fonds de solidarité a amassé plus de 150 000 $ grâce à la générosité des résidents de l’Ouest-de-l’Île, ainsi que de donateurs majeurs dont la Fondation Familiale Trottier, Pfizer Canada, Centraide du Grand Montréal, Desjardins Ouest-de-l’Île, et Merck Canada, a annoncé le 10 avril Partage-Action.

Le Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île a été créé non seulement pour fournir un soutien financier pour répondre aux besoins immédiats de la communauté pendant la crise, mais il donnera également aux organisations communautaires la possibilité de planifier à l'avance leurs activités et ainsi préparer leurs équipes à maintenir un soutien adéquat durant les mois difficiles à venir.

La plupart des 41 organismes communautaires soutenus par Partage-Action ont très peu de ressources pour amasser des fonds, et encore moins pour collecter des fonds en ces temps difficiles. Le Fonds aidera à soutenir les organisations dont les dépenses ne seront pas couvertes par les différents programmes gouvernementaux annoncés au cours des dernières semaines. L'objectif est de s'assurer que les services essentiels sont disponibles pour les résidents de l'Ouest-de-l'Île qui en ont besoin en ces temps difficiles.

« Nous sommes très touchés par le soutien de la communauté et reconnaissants envers tous ceux et celles qui ont fait un don au Fonds ainsi qu'à nos partenaires pour avoir aidé notre communauté dans ces moments difficiles. Bien que nous sommes touchés par l’appui jusqu'à présent, nous avons besoin que le public continue de soutenir le Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île », a dit Sophie McCann, directrice générale de Partage-Action.

« Nos organismes communautaires doivent être en mesure de planifier la hausse de la demande de leurs services prévue au cours des prochains mois. Leur fournir un financement à moyen et à long terme leur fournirait le soutien financier dont ils ont besoin pour mieux se préparer pour un avenir rapproché. Ce Fonds les aidera à s'assurer que des services essentiels sont disponibles pour les résidents de l'Ouest-de-l'Île qui en ont besoin », a dit Chantal Carrier, présidente du Comité de distribution des fonds.

Les personnes qui souhaitent contribuer au Fonds de solidarité de l'Ouest-de-l'Île et aider à garantir la disponibilité de services essentiels pour les résidents de l'Ouest-de-l'Île qui demanderont de l'aide en ces temps difficiles, peuvent faire un don en ligne à PartageAction.ca

Partage-Action de l’Ouest-de-l’Île est un organisme charitable unique qui se consacre à la création d’une communauté forte, inclusive, pacifique et en santé. Pour ce faire, nous amassons des fonds essentiels pour 41 groupes communautaires locaux qui se concentrent sur le développement d’enfants forts et résilients, à créer des ponts pour soutenir des populations vulnérables, à l’autonomisation des femmes pour leur permettre d’atteindre leur plein potentiel, pour elles et leurs familles, et pour combler les besoins essentiels de résidants de l’Ouest-de-l’Île dans le besoin.