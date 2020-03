Puisqu'elle reconnaît le travail essentiel que réalisent les organismes de bienfaisance pour soutenir nos collectivités locales et le besoin urgent d'aider ces organismes à un moment où les activités normales de collecte de fonds sont perturbées, la Banque CIBC a annoncé le 17 mars dernier qu'elle accordait des dons de bienfaisance totalisant 750 000$ en réponse au besoin urgent d'aide.

La Presse

Les dons seront distribués à cinq organismes. Community Food Centres Canada et son fonds destiné à l'accès aisé aux aliments permettent aux personnes vulnérables, y compris les aînés, d'avoir accès à des programmes de repas à emporter et d'acheter rapidement de la nourriture et des fournitures.

Centraide contribuera à fournir aux aînés, aux collectivités touchées et à ceux qui ne sont pas en mesure de quitter leur domicile les ressources essentielles dont ils ont besoin pendant cette période.

Jeunesse, J'écoute accroîtra ses capacités, ce qui lui permettra de répondre à l'augmentation de la demande de services, en grande partie attribuable à l'augmentation du nombre d'appels concernant la fermeture des écoles, l'incertitude quant à l'avenir, le stress au sein de la famille et l'isolement social.

La Société canadienne du sang a toujours un besoin critique de sang, poursuit ses efforts pour réagir à la récente augmentation du nombre d'annulations de rendez-vous dans plusieurs villes en raison de la pandémie de COVID-19.

L'Organisation mondiale de la Santé fournit des ressources et une aide internationale aux travailleurs de première ligne et aux pays touchés.

« Les organismes de bienfaisance et les organismes communautaires constituent littéralement une bouée de sauvetage pour bon nombre de nos amis et voisins dans une période comme celle-ci, et nous avons accordé nos dons d'entreprise aux causes qui sont essentielles à l'heure actuelle pour nous assurer de demeurer forts, tous ensemble », a dit Sandy Sharman, première vice-présidente à la direction, Personnel, culture et marque.

La CIBC a en outre annoncé le 24 mars dernier d'autres mesures proactives visant à aider les clients, les membres de l'équipe et les organismes communautaires.

La Banque CIBC ouvre ses centres bancaires 30 minutes plus tôt, soit à 9 h 30, pour les aînés à certaines dates, y compris le vendredi 27 mars et le lundi 30 mars, ce qui coïncide avec la date à laquelle les paiements d'aide sont émis par le gouvernement. Les personnes handicapées sont également invitées à se rendre à ses centres bancaires pendant cette période.

Pendant le reste des heures d'ouverture, si un aîné ou une personne handicapée se présente à une succursale, il sera servi en premier, passant au début de la file d’attente.

« Nous reconnaissons que nos clients âgés et les personnes handicapées peuvent avoir plus de difficulté à se rendre à leur centre bancaire local, et nous mettons en œuvre ces nouvelles mesures pour leur réserver du temps pour qu'ils puissent gérer leurs opérations bancaires et que nous puissions les servir rapidement pendant les heures normales d'ouverture », a déclaré Laura Dottori-Attanasio, première vice-présidente à la direction et chef de groupe, Services bancaires personnels et PME, Banque CIBC. « Nos équipes locales cultivent des relations étroites avec nos clients dans leur collectivité, et ces mesures supplémentaires visent à nous aider à répondre aux besoins de ces clients en matière d'opérations bancaires. »

Les employés de la CIBC recevront une indemnité quotidienne de 50 $ lorsqu'ils doivent travailler sur place pour s'acquitter de leurs tâches, y compris ceux qui occupent des postes en interaction directe avec les clients et des postes clés liés au soutien opérationnel, ce qui permettra de maintenir les niveaux de service pour les Canadiens. Tous sont aussi admissibles à un maximum de 10 jours de congé rémunéré supplémentaires.

« Nous sommes extrêmement fiers de notre équipe, qui fournit un service essentiel à notre clientèle avec professionnalisme et détermination, a déclaré Mme Sharman. L'instauration d'une aide supplémentaire destinée aux membres de l'équipe qui doivent se présenter au travail pour prêter main-forte aux clients, ainsi que d'une plus grande souplesse au moyen d'un plus grand nombre de jours de congé rémunéré, aidera notre équipe à prendre soin de nos clients et d'eux-mêmes pendant que nous gérons ensemble cette période difficile. »

