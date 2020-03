Carey et Angela Price.

Ambassadeurs engagés du Club des petits déjeuners, Carey et Angela Price ont répondu à l’appel de l’organisme pour permettre de continuer à nourrir les enfants à travers le pays. Le couple a annoncé le 23 mars dernier un généreux don de 50 000$ au fonds d’urgence du Club.

La Presse

La famille Price s’implique déjà depuis cinq ans avec le Club, notamment par le biais de Shooting for the Stars, un événement réalisé en collaboration avec la Fondation Air Canada qui fait vivre une semaine extraordinaire à des enfants issus de communautés autochtones à Montréal, ainsi que par un événement de collecte de fonds qui a lieu à Kelowna chaque année et qui a, à ce jour, permis d’amasser plus de 820 000$.

« Nous sommes privilégiés de ne manquer de rien alors que l’accès aux denrées est restreint. Ce n’est malheureusement pas le cas partout et nous devons faire notre part pour que les enfants et les communautés plus vulnérables, incluant les communautés autochtones, ne soient pas victimes d’insécurité alimentaire pendant cette crise. », souligne Angela Price, ambassadrice du Club des petits déjeuners.

« C’est incroyable de pouvoir compter sur le soutien de Carey et Angela Price. Ils s’impliquent déjà avec le Club depuis plusieurs années et ce geste vient témoigner une fois de plus de leur grande confiance envers notre mission. J’espère profondément qu’ils inspireront d’autres personnes à en faire tout autant. », ajoute Daniel Germain, président-fondateur du Club des petits déjeuners.

Plus de 250 000 enfants au Canada comptent habituellement sur le Club et ses partenaires pour un petit déjeuner nutritif servi dans leur école, mais plus d’un million d’enfants au pays se trouvent actuellement en situation d’insécurité alimentaire. Au moins cinq millions$ sont nécessaires pour répondre immédiatement aux besoins des enfants au Canada.

Afin de réduire le plus possible l’impact de la crise actuelle auprès de ces populations vulnérables, le Club des petits déjeuners accorde des allocations spéciales et met à profit son expertise auprès d’organismes communautaires, alors que les précautions à prendre dans le contexte actuel font augmenter les coûts de façon importante pour fournir les denrées.

Le Club invite la population et les partenaires corporatifs à soutenir les enfants pendant cette crise. Tous ceux qui souhaitent faire comme les Price et contribuer au fonds d’urgence peuvent le faire en consultant le site Web du Club ou en textant CLUB au 20222 pour faire un don de 5$ ou de 20$.

Le fonds d’urgence vise les familles avec enfants en situation d’insécurité alimentaire partout au Canada, incluant les communautés autochtones; sera déployé dans les quartiers vulnérables; sera orchestré en collaboration avec des organismes communautaires reconnus, qui connaissent et appliquent les mesures d’hygiène et de salubrité associées à la manipulation des aliments, de même que celles définies par les autorités sanitaires pour contrer la propagation de la COVID-19.

Déjà plus de 50 organismes au Canada ont présenté une demande de soutien au Club.

Accrédité par Imagine Canada pour sa saine gestion, l’approche du Club permet d’offrir bien plus qu’un petit déjeuner aux enfants, reposant sur l’engagement, la valorisation et le développement des capacités dans une formule optimale adaptée aux besoins locaux. Présent sur l’ensemble du territoire canadien, le Club des petits déjeuners contribue à nourrir plus de 250 000 enfants canadiens dans 1809 établissements scolaires au pays. Apprenez