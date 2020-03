En réponse à la pandémie de COVID-19, la Fondation Telus pour un futur meilleur a annoncé le 19 mars dernier un don de dix millions de dollars au renforcement immédiat du système de santé public et de l’intervention communautaire au Canada.

La Presse

Certains de ces fonds serviront à l’achat de nouveaux équipements et dispositifs technologiques médicaux, comme des ventilateurs, ainsi qu’au financement de programmes de sécurité alimentaire, d’aide aux personnes âgées isolées, de formation virtuelle et de santé mentale. L’annonce s’inscrit aussi dans les efforts déployés par l’équipe Telus pour offrir des solutions de télémédecine et de soins virtuels aux Canadiens, comme les télésoins à domicile et l’accès à des consultations vidéo gratuites avec un médecin sur leur téléphone intelligent, dans le confort de leur foyer et à l’abri des risques d’exposition. Ainsi, l’apport de Telus en 2020 tendra vers un seul et même objectif: accroître notre capacité collective à répondre à la crise de santé publique liée à la pandémie de COVID-19.

« En cette période de crise sans précédent, fidèles à nos principes exemplaires de philanthropie et de bénévolat, nous agissons concrètement pour offrir tout le soutien nécessaire à la population. Notre don de 10 millions de dollars favorisera la mise en place rapide de solutions essentielles », déclare Darren Entwistle, président et chef de la direction. « Qu’il s’agisse de fournir aux travailleurs de la santé de première ligne et aux personnes vulnérables l’équipement et les technologies pour assurer leur sécurité, ou encore d’offrir des services de soins virtuels et de santé mentale aux personnes isolées et à risque, nous ferons tout en notre pouvoir pour aider nos concitoyens et pour sauver des vies. Telus est là pour vous. Nous serons à vos côtés pendant et après cette période de crise, comme nous l’avons toujours été. Prenez bien soin de vous et restez virtuellement en contact avec vos amis, vos proches et tous ceux qui ont besoin de soutien. »

Telus est une société spécialisée en technologies de l’information et des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d’exploitation annuels de 14,7 milliards de dollars et à 15,2 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Telus Santé est le fournisseur de TI le plus important dans le secteur de la santé au Canada.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l’entreprise et à sa vocation sociale de connecter avec passion tous les Canadiens pour un monde meilleur, les membres de l’équipe Telus, actuels et retraités, ont offert plus de 700 millions de dollars et 1,3 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000.